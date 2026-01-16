黑米過期5年結塊！民眾檢舉賣場未下架 桃園衛生局回應了

有民眾質疑，在知名賣場購買黑米後，發現竟發霉結塊，這才發現已經過期5年，上月底另透過1999專線檢舉後，13日才獲得回覆稽查時未見到逾期產品。桃園市衛生局表示，已經要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整說明，並要求加強內部品管。（網友提供）

有民眾質疑，在知名賣場購買黑米後，發現竟發霉結塊，這才發現已經過期5年，上月底另透過1999專線檢舉後，13日才獲得回覆稽查時未見到逾期產品。桃園市衛生局表示，已經要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整說明，並要求加強內部品管。

民眾在社群軟體質疑，在知名賣場趁買一送一購買2包黑米，回家打開竟發現發霉結塊，仔細一看包裝效期，竟是109年12月27日。他說，去年12月29日凌晨把發票、證據提供給1999專線，沒想到13日獲得回覆，因為稽查員到場未見到其餘產品，有持續進銷紀錄，無法認定異常。民眾又說，在桃園賣過期品，只要稽查那天架上沒貨就沒事嗎？

有人質疑是不是自導自演，該民眾則說，這不是什麼陰謀論劇本，誰會沒事留2包米放5年，再算準賣場剛好有「買一送一」去掉包。他說，只想關注食安問題，讓賣場好好改進，也希望衛生局稽查能更落實。

衛生局說，獲報後派員到場無預警稽查，現場雖未發現同批次違規產品，但仍將民眾提供的照片、憑證列為重要依據，並要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程。

衛生局說，為確保市民消費權益，衛生局已將該業者列為「重點查核對象」，將不定期稽查。衛生局強調，感謝民眾共同監督食安，業者務必落實自主管理，未來若查獲具體違規，定將依法處理。

