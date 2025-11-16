黑米、白米、糙米、泰國米哪個好？「它」吃完血糖破220 比白米還恐怖
不吃白飯，改吃別的米對身體血糖有比較好嗎？醫師分享網路影片，由糖尿病患者實測白米、糙米、黑米、紅米、泰國米、壽司米等對血糖影響，結果超驚人，壽司米吃完血糖直接破220 mg/dL，比白米還可怕。
7種米對血糖的影響
高雄初日診所減重專科醫師李思賢分享，Youtube頻道主Tom Vesely是一位第一型糖尿病患者。經常用自己的經驗來實測各種食物對血糖的影響，而最近一集就是測試不同種類的米飯，對血糖的影響有什麼差別。
看更多：改善胰島素阻抗怎麼做？吃地瓜、堅果能逆轉？4招降低胰島素阻抗
李思賢分析影片中7種在台灣很常吃到的米種，如白米、糙米、黑米、紅米、泰國米、壽司米、燉飯專用米，了解這些米對血糖的影響。
白米：白米是經過高度精製的米種，只剩下澱粉含量高的胚乳，營養密度相對低。Tom實測一碗白飯後，血糖從100 mg/dL飆到210 mg/dL，證明白米對血糖影響非常劇烈。
糙米：李思賢說，糙米保留了米糠和胚芽，屬於「全穀類」，營養比白米完整。但Tom吃糙米後血糖上升幅度大約落在180 mg/dL到190 mg/dL之間，比白米稍微緩和，但還是會升高不少。
黑米：李思賢說，黑米紫黑色外皮含有花青素，是一種天然抗氧化物，也存在於藍莓和紫甘藍裡。Tom實測，吃黑米後血糖從100 mg/dL上升到大約170～180 mg/dL，比白米跟糙米都稍微「溫和」一些，而且黑米同時也富含膳食纖維、維生素 B 群、鐵、鋅與鎂，營養表現也很不錯。
紅米：紅米的外皮則含有紅色色素，有些是來自花青素、有些來自單寧，根據品種不同顏色深淺會有差異。紅米的膳食纖維也很高，能延緩澱粉吸收、增加飽足感。Tom吃了紅米之後血糖升到約200 mg/dL，略低於白米但還是偏高。
泰國米：特色是長粒、香氣足、口感柔軟。不少人會好奇它跟一般白米差在哪，但實測發現兩者對血糖的影響幾乎一樣，Tom吃完後血糖也是接近 210 mg/dL，所以選擇看口感喜好就好，但要注意分量。另外Tom也試著多洗幾次米，但對血糖影響沒有太大差異。
壽司米：很多人常拿來做飯糰或壽司。這種短粒米煮起來比較黏、口感好，但血糖表現一點也不客氣。Tom吃完後血糖直接衝到220 mg/dL，是所有米種中升最多的一個。
燉飯專用米：這是義大利菜裡常見的短粒米，含有大量支鏈澱粉，煮起來會有自然的濃稠感，口感真的難以取代。但它和白米一樣屬於高GI、低纖維的精製澱粉。Tom吃完後血糖也是輕鬆超過210 mg/dL，不建議糖尿病患者經常食用。
醫師推薦黑米升糖幅度相對小、抗發炎、護血管
李思賢說，無論是哪種米，血糖上升幅度都不算小。但如果要從中選出比較溫和的，推薦糙米和黑米。尤其是黑米，除了升糖幅度相對低，還額外富含花青素，對抗氧化、抗發炎、保護血管都很有幫助。如果想要在吃米飯的同時兼顧營養，黑米會是自己最優先的選擇。
看更多：煮白飯加1物更好吃？日本主婦都在做！專家分享3招更讚：控醣、解便祕
熟飯冷藏再加熱降低升糖指數
李思賢說，把米飯煮熟後冷藏、再加熱食用，可以讓其中的抗性澱粉增加，從而降低升糖指數，以他自身親測來說，這方法效果不錯。但對於像地瓜這類食物，對他自己來說就不太管用。
看更多：米蟲退散！4種天然食材驅米蟲？不怕米被啃光 吃到米蟲會怎樣
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／李思賢醫師
更多健康2.0報導
五十肩好不了？先檢查「甲狀腺」！醫曝：小心全身都在發炎
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
怎樣都睡不夠？醫揭「健康亮紅燈」警訊 4原因讓你每天都好累
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 16 小時前
不只太油！「這些食物」也害膽固醇狂飆 上班族很常吃
營養師李婉萍提醒，愛吃甜食、小吃與精緻澱粉的人容易讓壞膽固醇升高、堆積成脂肪。她建議以高纖澱粉取代精緻澱粉、多補膳食纖維、選擇優質蛋白與植物油，並搭配維生素D、E等營養素，有助改善膽固醇、維持健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做大腸鏡前一定要看！「低渣飲食清單」1圖看懂 這些食物絕對不能碰
最近身邊越來越多人開始安排做大腸鏡，但很多人一聽到要檢查就緊張到不行！其實，只要前幾天執行低渣飲食，整個過程不但順利，還能讓醫師檢查更清楚。營養師高敏敏指出，簡單來說就是少纖維、少殘渣、好消化的飲食，幫助腸道在檢查前徹底清乾淨！ ▲全穀雜糧類腸鏡前幾天建議改吃「精緻澱粉」讓腸胃更輕鬆．可以吃：白飯、白麵條、白土司．避免吃：糙米、玉米、燕麥、地瓜等含纖維穀類 ▲豆魚蛋肉類選擇軟嫩、易消化的蛋白質最合適．可以吃：魚肉、瘦肉、水煮蛋、豆腐．避免吃：煎的、炸的、不熟或太韌的肉類▲飲品類檢查前飲品也要注意顏色與成分．可以喝：運動飲料、蜂蜜水、椰子汁等，無渣無色飲品．避免喝：牛奶、優酪乳、乳酪等乳製品 ▲蔬菜類蔬菜不代表都能吃，要選「嫩葉菜」族群．可以吃：菠菜、小黃瓜、香菇．避免吃：竹筍、菜梗、芹菜等粗纖維蔬菜▲水果類果肉軟、水分多的水果比較適合．可以吃：木瓜、哈密瓜、荔枝、西瓜．避免吃：黑棗、芭樂、百香果、柿子等高纖水果▲烹調方式．建議：水煮、汆燙、蒸煮、清炒．避免：煎、烤、炸 高敏敏提醒，放進嘴裡需要「咬很多下」的食物，通常都不適合！記得「少渣、軟質、清淡」是原則，吃平常的五到七分飽即可。此外常春月刊 ・ 1 天前
覺得自己每天都有喝水？營養師揭「4警訊」：身體缺水了
為了維持身體健康，每天都應攝取足夠的飲水量，營養師羅晞蕾提到，很多人會誤以為自己有喝水，但實際上都沒補夠，當水分不足時，身體會出現很多小警訊，呼籲民眾不要等到覺得口渴才喝水，雖然咖啡、茶、湯都能算一部分水分，但絕對無法取代白開水。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
薑黃素增強免疫力卻非人人適合！「３類人」食用恐反傷身
星馬餐廳推出薑黃飯作為特色主食，讓消費者在品嚐異國風味的同時，也能獲得薑黃素的健康效益。專家表示，薑黃有增強免疫力、改善手腳冰冷等多種功效，但孕婦、膽石患者及腎臟功能不佳者應特別注意攝取量，以免造成身體負擔。營養師建議，民眾在食用薑黃前應清楚了解自己的目的，並遵循每日建議劑量，切勿盲目跟風或過量攝取，以免適得其反，反而傷害健康！TVBS新聞網 ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 3 天前
甲狀腺亢進恐引發致命風暴！專家：高碘食物和咖啡應避免
甲狀腺亢進症嚴重可能引發「甲狀腺風暴」，導致高燒、心律不整甚至休克等急重症狀況，這個腺體負責調節全身能量代謝與體溫，一旦分泌過多賀爾蒙，身體代謝速度過快，就會出現心悸、手抖、怕熱、多汗、體重下降但食慾旺盛等症狀。中天新聞網 ・ 1 天前
50歲男意識混亂是失智？醫揭缺1維生素！禍首是這習慣
意識混亂、記憶力下降、躁動不安、步態不穩，是失智嗎？南投一名男子被送醫檢查，竟是嚴重缺乏維生素B1引發的腦部病變！醫師提醒，酗酒和營養不良者是高危險群，應及早發現並補充高單位維生素B1，才能讓病情逐漸健康2.0 ・ 1 天前
喝茶抗癌又降血糖！這種茶更有益健康 還能補充維生素C、B群
喝茶好處多！你知道喝茶也能補充維生素C、B群嗎？尤其綠茶好處遠超過紅茶，抗癌喝綠茶就對了。 茶葉含豐富礦物質 中國茶葉學會名譽理事長、中國農業科學院茶葉研究所研究員陳宗懋指出，人體中含有86種健康2.0 ・ 1 天前
比胖更危險！「1體型」恐增失智、中風風險 BMI正常也中鏢
現代人久坐、少運動，恐成為「肌少型肥胖」高危族群。家醫科醫師許芷瑜指出，肌少型肥胖是一種結合「肌少症」與「肥胖」的綜合症，健康風險比一般肥胖還高，不只容易造成胰島素阻抗與慢性發炎，甚至提高代謝性、心血管疾病、失智的發生率。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
44歲與60歲的身體關鍵轉折點：史丹佛最新研究揭示生理衰退模式與影響因素
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌史丹佛大學最新研究揭示人體老化有兩大關鍵轉折點：44 歲與 60 歲！44 歲起代謝機能與肌肉開始下滑，心血管風險升高；60 歲則進入免疫力與代謝全面衰退期，慢性病風險激增。研究指出，基因、人種、飲食與生活習慣都會影響老化速度。想延緩身體退化，關鍵在於均衡飲食、規律運動與提前預防。近期，美國史丹佛大學醫學院針對108位年齡介於25至75歲的成人，進行一項跨越數年的縱向追蹤研究，透過高解析度分析體內高達13.5萬個生理特徵，包含血液成分、蛋白質表現、脂肪組織與皮膚細胞等，揭示出身體兩個明顯的生理衰退高峰：44歲與60歲。研究指出，44歲左右人體代謝機能出現首波下滑，酒精、脂肪、咖啡因的代謝能力逐漸下降，心血管風險增加，且肌肉開始出現老化現象。到了60歲，肌肉老化加劇，同時碳水化合物代謝能力與免疫力顯著降低，這些變化帶動癌症、心血管疾病、糖尿病、腎臟病等慢性病風險激增。人種差異是否會影響生理衰退時程？身體代謝與免疫功能受基因調控，而不同人種基因組成存在差異，可能導致生理老化軌跡有所不同。例如，東亞人與歐洲人在脂質代謝及心血管疾病風險表現上有一定差異；KingNet 國家網路醫藥 ・ 19 小時前
植物性飲食助防失智！研究：莓果、綠茶可望降風險15%
最新研究顯示，以健康植物性食物為主的飲食方式，不僅能降低失智風險達15%，更可減少認知障礙風險高達39%。其中，莓果與葡萄皮、綠茶與可可、全穀豆類被確認為對大腦最友善的三大類超級食物。中天新聞網 ・ 1 天前
不喝酒卻肝硬化！醫揭「1關鍵」釀禍 腹肥胖風險增1.8倍
高血壓不只增加中風、心臟病的風險，也會加速肝臟變硬。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，研究發現，有高血壓者的肝纖維化風險增2.4倍，而腹部肥胖者的肝纖維化風險多1.8倍。高血壓會讓肝臟血流變差、荷爾蒙亂、修復變弱，導致肝臟逐漸纖維化。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
別再只靠睡覺！研究揭３種更有效的休息法：咖啡、奶茶竟上榜
比睡覺更好的休息法有很多，其中三個爲：喝咖啡、午睡前喝奶茶、吃好吃的食物。咖啡提升精神狀態 喝2杯可降四成輕生風險咖啡因不僅能活化交感神經、提升注意力與專注力，也能擴張末梢血管、促進血液循環，還能刺激大腸的蠕動，幫助改善腸道環境。由此可知，咖啡對疲憊的身心有多種益處。此外，它也能促進腸壁分泌俗稱幸福荷爾蒙的血清素，以及促進大腦分泌多巴胺，進而達到舒緩壓力的效果。喝熱咖啡暖和腸道，促進幸福荷爾蒙分泌。最近的研究報告指出，一天喝2杯至3杯咖啡，可以降低45％的自殺風險，憂鬱症風險則可以降低13％。心情低落時，咖啡就像是一種提振情緒的能量飲料。還有研究指出，咖啡可能可以降低30％至60％罹患阿茲海默症或帕金森氏症等腦部疾病的風險。咖啡別過量 熱咖啡取代並咖啡腸道不受涼不過要注意，一天喝7杯以上就算是過量，可能導致咖啡因上癮或咖啡因中毒。根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。最後，為了不讓腸道受涼，建議選擇熱咖啡取代冰咖啡。先喝奶茶再午睡？睡得更快、起來更清爽鮮奶茶加30分鐘的午睡，能讓你神清氣爽。常有人建議，中午時在學校或公司可以睡個午覺。常春月刊 ・ 23 小時前
長輩吃得慢、易嗆到小心！延緩退化「這樣顧營養」
【健康醫療網／編輯部整理】台灣已邁入超高齡社會，越來越多家庭面臨同樣的困擾：長輩吃得慢、容易嗆到、甚至必須依靠鼻胃管進食。國泰綜合醫院營養師賴秀怡指出，這些情況往往與口腔功能退化有關。口腔功能衰退會影響咀嚼、吞嚥與表情，若未及早發現，容易造成營養不良、體重下降、免疫力降低，甚至因吸入性肺炎反覆住院。 三道防線 維持長輩進食安全與尊嚴 為延緩口腔功能退化對健康的影響，進食照護可從「預防、發現、調整」三道防線著手。 第一防線：預防或延緩吞嚥困難 賴秀怡營養師建議，長輩每日進食量若少於平常的七成，或體重、小腿圍持續下降，就要懷疑營養不足。應定期量體重與小腿圍，及早發現問題。同時可透過「健口操」訓練臉頰與舌頭肌肉，改善唾液分泌、發音與吞嚥能力，延緩退化。 第二防線：早期發現與即時處理 若懷疑吞嚥困難，可使用「簡易自我評估表」觀察，如吃飯時食物常卡喉或容易咳嗽，即建議就醫評估。復健科醫師或語言治療師會依據國際 IDDSI 食物質地分級，調整飲食形態：從軟化、切碎到泥狀、增稠液體等，確保進食安全並維持營養。 賴秀怡營養師提醒，許多照護者擔心「吃泥狀食物會讓咀嚼功能退化」，其實質地調整的目的，是為了健康醫療網 ・ 20 小時前
膽囊切除後狂拉肚子？醫揭真實原因 這樣吃才不會痛又不會拉
膽囊雖然小小一個，但在消化系統中扮演著重要角色！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師詳細解釋膽囊切除後的飲食控制原理，幫助大家了解如何正確調整飲食！ 膽囊的重要功能 ？ 首先要了解膽囊在消化過程中的作用！膽囊主要負責「儲存」和「濃縮」肝臟產生的膽汁，當我們吃進油脂食物時，膽囊會收縮擠出濃縮膽汁到十二指腸，幫助分解和吸收脂肪。 切除後身體的變化？ 膽囊切除後，肝臟依然會持續產生膽汁，但失去了「儲存槽」的功能，這意味著： ．膽汁變成「細水長流」模式：不再有大量濃縮膽汁可以瞬間釋放，而是少量膽汁持續流入腸道。就像原本有個大水桶可以一次倒出大量水，現在只剩下細細的水龍頭慢慢滴水！．消化油脂的能力下降：當你突然吃進大量油脂食物時，身體無法立即提供足夠的膽汁來分解，就會出現消化不良的症狀。很多患者形容就像「身體突然不認識油脂了」！ 常見的不適症狀？ 膽囊切除後如果沒有做好飲食控制，身體會出現這些警訊： ．腹瀉是最常見症狀：未完全消化的脂肪會刺激腸道，導致腹瀉、油便或大便呈現油膩感。有些患者形容大便「浮在水面上」或「沖不乾淨」，這就是脂肪吸收不良的表現！．腹脹腹痛：尤其是右上腹部會有脹痛感，這是因常春月刊 ・ 22 小時前
治療「糖尿病腎病變」，除了吃藥，醫師告訴你最有效、CP值最高的保腎方法是...
腎臟病是近代社會中最常見且最容易被忽略的「沉默殺手」之一，根據台灣腎臟醫學會2025年的統計結果，有高達9成6的腎臟病病友沒有病識感，而且有年輕化趨勢。花蓮慈濟醫院腎臟內科主治醫師鄧子聰表示，其實造成腎臟病還有一個重要推手，就是同樣常常被忽略的「糖尿病」。腎臟長期泡糖水？醫揭糖尿病如何傷腎顧名思義，......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
久坐族快動起來！每天少坐30分鐘 就能讓身體代謝「回春」
現代人生活久坐時間長，許多人明明知道多運動有益健康，但要落實卻是難上加難。芬蘭最新研究發現，每天只要少坐30分鐘，就能改善身體使用脂肪與碳水化合物的能力，對代謝帶來正面影響，對缺乏運動、心血管疾病與第二型糖尿病風險較高的族群尤其有益。久坐增心血管疾病、糖尿病風險 專家解釋何謂「代謝靈活性」！芬蘭圖爾庫大學發布新聞稿說明，久坐加上不健康的飲食習慣，容易造成能量的攝取超過消耗量，進而提高心血管疾病與第二型糖尿病的風險。生活習慣也會影響身體在不同情境下將脂肪或碳水化合物轉換成能量的能力，這種能力稱為「代謝靈活性（metabolic flexibility）」。圖爾庫大學博士後研究員Taru Garthwaite解釋，健康的身體在休息時會燃燒更多脂肪，飯後或進行高強度運動時，主要的能量來源會轉向碳水化合物。如果代謝靈活性變差，血糖與血脂可能升高，多餘的脂肪與糖分不再被用於能量生產，而是被儲存起來。研究揭久坐減少至少半小時 代謝能力觀察到有改善這項研究由圖爾庫正子掃描中心（Turku PET Center）與芬蘭健康促進研究所共同進行，研究對象為64位經常久坐、有心血管疾病與第二型糖尿病風險因子常春月刊 ・ 1 天前
醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損
醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損EBC東森新聞 ・ 16 小時前