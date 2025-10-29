黑紅也是紅！她建議粿粿與家寧「搞組合」 3字團名酸度爆表

「潔哥」李秉潔酸說，粿粿可與家寧組團，畢竟黑紅也是紅。（翻攝粿粿IG、家寧臉書）

粿粿被老公范姜彥豐點名出軌，對象還是好友王子（邱勝翊），引發網友齊聲撻伐。網紅「潔哥」李秉潔更是酸度爆表，建議粿粿可與先前惹議重創形象的網紅家寧組團，說不定還能谷底翻紅。

粿粿遭爆出軌後，發生喊范姜在影片中所說「許多與事實不符」，身為「母親」的她會負起該負責任，不會隱瞞或誤導任何人。

李秉潔晚間發文，認為家寧與粿粿人設相近，事件也感覺類似，建議2人可以組團，團名取為「粿寧糕」，怒刷一波流量，黑紅也是紅。

廣告 廣告

她認為，在台灣不管怎樣都會有粉絲支持，2人不如搞一個組合，「黑到谷底就直接翻紅」，說不定還會有粉絲「很有種」，勇敢面對自己的慾望，超酸的文章讓網友笑翻，直呼「真的很配」。

更多鏡週刊報導

蔡瑞雪安慰范姜彥豐「我最近也遭經歷過」 挨轟蹭：有妳的局？

粿粿發文選用他新歌！王子甜回「糖粿」 網酸：很有快感齁

蠻相信對方！粿粿掛保證「不可能出軌」片段被挖出 網驚呼：小S是仙姑