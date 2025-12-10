黑絲短裙「男」載友上班出事！ 1人進警局1人挨重罰

方男遭移送。（圖／翻攝畫面）





新北市一名身穿短裙、黑絲的李姓男子，今天（10日）上午載著方姓網友上班途中，行經新莊八德路一帶時，方男手持電子煙正準備要吸食，發現警察就在窗邊，隨即快速塞回外套口袋，行徑相當可疑引起警方注意，因此攔停車輛盤查，在方男身上查扣「喪屍毒品」依托咪酯煙彈、煙油等物，詢後依毒品罪移送法辦；另外，李男經唾液毒品快篩，呈現安非他命陽性反應，依《道路交通管理處罰條例》第35條規定扣車並開立告發單，將面臨新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰。

。（圖／翻攝畫面）

據了解，31歲李姓男子與36歲方姓男子是網友關係，身穿女裝、黑絲、短裙的李男，今天（10日）上午7時許，開車載送方男要去土城上班途中，行經新莊八德路停等紅燈時，方男順手拿起電子煙正準備要放進口中，卻發現有警方巡邏經過，暫停在車旁，神色慌張急忙將電子煙發進口袋。

警方盤查方男。（圖／翻攝畫面）

此舉反倒引起警方注意，立刻輕拍車窗，要求2人下車配合受檢，後續發現2人都有毒品前科，進一步檢視時，在方男身上搜出2顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈以及1罐煙油，當場將他逮捕，並依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

至於李男則是經他同意後，對他施以唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警方依《道路交通管理處罰條例》第35條規定扣車並開立告發單，將面臨新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，駕照吊扣 1 至 2 年。

警方查扣電子煙、煙彈等物。（圖／翻攝畫面）

