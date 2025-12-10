黑絲短裙「男」載網友上班出事了 藏「喪屍菸彈」通通進警局

記者莊淇鈞／新北報導

身穿女裝、黑絲及短裙的李男被盤查。（圖／翻攝畫面）

新北市1名身穿短裙及黑絲的李姓男子（31歲），今天（10日）上午7時許，開車載著網友方姓男子（36歲）上班，行經新莊區八德街在停等紅燈時，也在等紅燈的執勤警發現，方男手持電子煙準備吸食且神情慌張，隨即快速塞回外套口袋，因此攔停李男準備盤查，搜查發現方男身上有「喪屍毒品」依托咪酯毒品，詢後依毒品罪送辦。李男唾液快篩呈安非他命陽性，警方扣車並開立罰單。

警方在方男身上搜到的毒品。（圖／翻攝畫面）

據了解，李男與方男在網路認識，今天（10日）上午7時許，李男身穿女裝、黑絲及短裙開車載送方男要去土城上班途中，行經新莊八德路停等紅燈時，方男順手拿起不明電子煙，卻巡邏警停等紅燈暫停在李男車旁，於是神色慌張急忙將電子煙塞進口袋，警員見方男形跡可疑要求停車受檢。

廣告 廣告

方男被警方依毒品罪移送。（圖／翻攝畫面）

李、方2人經警方要求下車配合受檢，後續發現2人都有毒品前科，進一步檢視時，在方男身上搜出2顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈以及1罐煙油，當場將他逮捕，並依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

隨後經開車的李男同意，警方對其進行唾液快篩，發現呈安非他命陽性反應，於是便依《道路交通管理處罰條例》第35條規定扣車並開立告發單，李男將面臨新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

被控接受「台北黑道堂主宴飲」洩機密 新北刑大代理副隊長遭羈押禁見

2衰人「射龍門」慘輸143萬遭擄 淡水警攻堅逮1惡煞

太陽聯盟開虛幣實體店搞詐 月收破3500萬 警攻堅逮7人

新北刑大副隊長疑涉洩密黑道 住處遭檢調搜索後帶走約談

