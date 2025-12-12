黑羊對戰白羊3打1 網友PO文控動物園上演霸凌

中部中心/張家維 南投報導

有網友發文，前往南投草屯一處動物樂園，看到動物們可是一點都不快樂，入園就看到鳥籠裡的成鳥疑似啄食雛鳥；另一區更看到"黑羊與白羊"的寓言故事真實上演，還是3打1，以多欺少的霸凌事件！質疑園方飼養環境不夠友善。對此，園方澄清，一切都是誤解誤會。

進到動物園區，看到3隻黑羊圍著一隻白羊，步步進逼，發動攻擊，白羊也不甘示弱回擊。簡直是黑羊與白羊的故事真實上演，不過這回不是在橋上相遇，竟然是共處一室的3打1！一名聲稱主修動物專業的民眾PO網，進到動物園看到以多欺少的霸凌事件，質疑園方飼養環境不專業。實際回到園區，圍欄裡黑羊白羊飼養隻數相當，沒有讓白羊孤立無援。

民眾質疑園方質疑環境不專業 實際到園區圍欄裡黑羊白羊飼養隻數相當（圖／民視新聞）









網友甚至指出，入園就看到慘忍畫面，鳥籠裡的成鳥嘴裡口中叼著撕碎的雛鳥，難是牠們把自己的雛鳥吃了嗎？這麼驚悚！園方澄清，冤枉啊！園方指出，鳥籠裡的笑翠鳥，鳥鳴聲像人類狂笑的聲音而得名。不是吃素的，是肉食性，就喜歡吃小老鼠、大昆蟲等，民眾當天看到笑翠鳥嘴角的殘骸是飼料小雞。





笑翠鳥屬肉食性 園方餵養冷凍飼料小雞遭誤會成鳥啄食雛鳥（圖／民視新聞）









有的民眾很淡定，會看園區講解說明，農業處派員前往了解。民眾PO網引起一片嘩然，了解後誤會一場，動物世界真的要互相多理解！





南投縣府農業處方面回應已派員現場了解水豚飼養處遮陽環境 （圖／民視新聞）













