黑色公墓成台中景點？議員楊典忠要求火燒山不再來

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市議員楊典忠批海線第一公墓年年火燒山。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年清明掃墓期間，發生多起火燒山，市議員楊典忠今天在市議會提出質疑，海線的第一公墓年年清明節都發生火災，把祖墳燒得焦黑，「黑色公墓」年年上演，有海線年輕人跟他反映，為何他的祖墳黑黑的，其他地區的祖墳卻很乾淨，要求市府想辦法解決，否則海線近台中國際機場，不要讓國際旅客來台中時，先看到海線山區火災。

台中副市長黃國榮表示，市府為了解決墓地火災，已編了4千多萬請民政局處理；民政局長吳世瑋表示，為了避免墓地火警，民政局採取提前除草，並且馬上把野草移走，在2023年未實施，整年燒45萬平方公尺，2024年減少至5萬平方公尺，去年1.1萬平方公尺，今年因為不下雨且風大，火災面積有增加為1.5萬平方公尺。

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楊典忠表示，海線公墓火警問題的非常嚴重，根據統計，2024年台南市156件居冠，台中市公墓火警共131件，，竟有56件集中於清水、沙鹿、龍井三區，等同整個高雄市2024年全年公墓火警總數，這一區是六都最密集的公墓火警的熱區，「黑色公墓」年年上演

楊典忠表示，台中海線靠近台中國際機場與台中港的國家門戶，但如今卻也是「最常火燒山、最常火燒祖墳」的地區，當飛機進出機場時，甚至可能從空中清楚看到山坡地冒煙，對外國旅客與國際航線發展都是負面印象，同時也威脅當地居民生命財產安全。

楊典忠不滿的指出，台中市今年1月至3月就已發生27件墓地火警，顯示問題仍未見改善，要求市府必須提出「0公墓火警」對策，也要求副市長黃國榮向每年都來海線發生火警的公墓向祖先賠罪。

吳世瑋表示，只要過了清明掃墓就可達到「0公墓火警」，也呼籲民眾讓紙錢集中燒，便可避免火燒山。

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