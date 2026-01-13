黑色屍袋塞滿停屍間 伊朗追捕「星鏈」用戶防血腥鎮壓畫面外流

伊朗示威死傷人數持續攀升，一具具用黑色屍袋包裹的遺體在街頭排列。（取自X平台@EYakoby）



在伊朗首都德黑蘭南方的卡里扎克（Kahrizak）法醫醫學中心，1座臨時搭建的停屍間內外，堆滿用黑色屍袋包裹的遺體。伊朗民眾在現場悲鳴哭泣、神情茫然，試圖在一具具屍體中尋找失去聯繫的親人。這些畫面透過馬斯克的星鏈服務，突破當局的網路封鎖，在上週末流傳。不過，伊朗也開始加強對星鏈的干擾及追查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，許多突破伊朗網路封鎖的影片，在上週末開始流傳。這些影片顯示，人們在類似倉庫的房間裡，或在法醫中心外的地面上，逐一辨認幾十具遺體，這些人都是伊朗最新一波強硬鎮壓反政府抗議的犧牲者。由經濟惡化引發的大規模示威席捲全國，已成為伊朗政權多年來面臨的最嚴峻挑戰。

CNN取得的1段影片顯示，許多人聚集在1台螢幕前，上面播放死者的照片，家屬們圍在四周試圖辨認他們的身分。根據螢幕上的資料，以及美國人權團體「人權活動者新聞社」（HRANA）取得的影像，這間設施內估計約有250具遺體。

黑色屍袋沿著通道整齊排列

另1段從法醫設施拍攝的畫面顯示，黑色屍袋沿著建築外的通道整齊排列，周圍站滿了人。有些遺體散落在看似是設施中庭的地方，另1些則躺在未鋪設的地面上，甚至距離停放的汽車只有幾步之遙，家屬們焦急地尋找親人的遺骸。

維權團體「Mamlekate」10日表示，送往法醫設施的遺體數量多到已被迫在院內中庭排放。另1段9日拍攝的影片顯示，法醫中心附近一處倉庫內部被改為臨時停屍間，黑色屍袋包裹的遺體整齊排列在地面和金屬檯面上。

伊朗官方媒體也承認這座醫療設施的慘烈場面，但堅稱畫面中的遺體多數是「普通民眾」，被捲入抗議活動的旁觀者，還將他們的死亡歸咎於「暴徒」。

當局加強對星鏈的干擾和追查

另據《華爾街日報》報導，隨著伊朗政府切斷網路並限制電話服務，民眾越來越依賴馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）衛星網路，將示威和政權鎮壓的影像傳送到世界各地。





不過，當局也加強對這項被禁止服務的干擾和追查。美國非營利組織「Miaan Group」的數位權利及安全主管拉希迪（Amir Rashidi）表示，當局上週末開始在德黑蘭西部搜查並沒收星鏈天線。拉希迪說：「這是1場電子戰。網路干擾在抗議活動發生的地區和夜間的示威時段最為嚴重。」

這場電子戰對局勢發展具有重大影響。美國總統川普（Donald Trump）已警告說，如果伊朗政權繼續鎮壓示威，美國可能會出手干預。這些街頭影片成為少數能讓外界了解伊朗抗議規模和當局行動的管道。





伊朗人權團體表示，這波動亂已造成超過500人死亡。另1個人權團體「亨加人權組織」（Hengaw Organization for Human Rights）11日也釋出影片，顯示德黑蘭南部1處停屍間堆滿大量遺體。

川普預計13日聽取高階行政官員簡報，討論支援伊朗反政權示威者的軍事選項，其中1個方案是增派星鏈終端機。川普表示，他會向馬斯克詢問此事。他向記者說：「如果可行，我們可能會讓網路重新運作。」

伊朗政府、官方媒體上網不受阻

伊朗在上週稍晚幾乎切斷9000萬人口的網路連線，因為抗議由經濟危機引爆，並升級為要求推翻政權的大規模動亂。當局行動也讓撥打電話和發送簡訊變得極為困難。例外的是政府本身、官方媒體，以及列入「白名單」的政權支持者，他們仍能不受限上網。

11日的1則政府簡訊要求民眾只信任與安全部門關係密切的「Mehr通訊社」。另1則簡訊則號召民眾12日前往德黑蘭大學參加親政府集會，內容寫說：「伊朗政府邀請人民參加支持政權、反對美國與以色列的示威。」

同時，全國其他地區則只能依賴星鏈向外界傳送抗議畫面。總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）共同創辦人阿米里-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「（使用星鏈）這是唯一的方式。」他表示，自己已收到來自伊朗第2大城馬什哈德（Mashhad）的抗議影片。

1名德黑蘭用戶11日清晨透過星鏈與《華爾街日報》聯繫，表示自己已上傳親屬拍攝的抗議影片，再轉交給海外人士發布在社群平台上。他說，擁有星鏈的人都極為低調，只把影片傳給信任的人。他透過雜訊不斷的星鏈連線說：「不敢讓人知道。」

