黑色幽默談詐騙 荒誕劇情當警惕

弘光科大老師林煒凱導演的台灣短片《騙詐Intrigues》，勇奪「曼谷電影節」、和「國際獨立電影節」4大獎項，以黑色幽默、創意劇本與配樂，揭露詐騙與家庭失衡的荒誕現實，希望觀眾在笑聲與矛盾間，警覺現實生活中的各種算計與欺騙。

《騙詐Intrigues》劇中爸爸｜徐銘志「放學就快點回來，不然等下被別人帶壞。」

嘴巴提醒兒子，手裡還抱著《六法全書》，為人父母一轉身，竟違法在先。《騙詐Intrigues》劇中爸爸｜徐銘志「你好 我是檢察官。」

廣告 廣告

《騙詐Intrigues》劇中媽媽｜林怡珊「5 4 8 7，我這邊是電信公司，我們怎麼會騙你呢。」

《騙詐Intrigues》劇中兒子｜陳渝凱「那我先去讀書 不要吵我喔。」

《騙詐Intrigues》劇中阿公｜廖慶泉「50 20。」

看似「甜蜜的家庭」各司其職，卻詐騙的詐騙，嗑藥的嗑藥。《騙詐Intrigues》警察｜潘柏諭「警察 不要動。」

《騙詐Intrigues》攝影師｜歐全翔：「(爸爸)原來我這麼不關心我的小孩，發現兒子也在地板跟他伏法的時候，非常衝突的違和感。」

似乎只剩失智阿公人間清醒？殊不知，貪財傳三代。《騙詐Intrigues》劇中阿公｜廖慶泉「檢舉詐騙跟吸毒的獎金有多少啊，50萬 25萬。」

《騙詐Intrigues》導演｜林煒凱：「是阿公 大義滅親，黑色幽默的點，他就是為了那些獎金而來，創意感 跟反轉反轉再反轉的效果，也是源自於泰國的一些拍攝手法跟精神。」

《騙詐Intrigues》攝影師｜歐全翔：「用萬花筒捲的 去爆出來，想要製造雪花紛飛，像錢一般噴灑的感覺，要是這個錢是我們的該有多好，我們可以透過正當的比賽去獲得。」

劇情轉折、光影明暗，在在與當代生活共感，《騙詐》勇奪「曼谷電影節」最佳短片、最佳諷刺電影兩大獎、和「國際獨立電影節」導演、與敘事短片雙銀獎。《騙詐Intrigues》攝影師｜歐全翔：「平凡的說故事的角度去做就很無聊，人物他究竟真實會怎麼樣講話，這是修改最多的部分，借用的是自然光，銅色調 灰灰色調，讓觀眾去投入共同的感受，在這影片裡面。」

《騙詐Intrigues》導演｜林煒凱：「啊 我是不是被詐騙了，反推才想到，原來這個是有原因，之所以這樣子 我才把名稱(詐騙)，稍微去做一個改變(騙詐)。」

更多 大愛新聞 報導：

寒冬送暖點心燈 豐盛物資過好年

人醫會光復義診 醫師揮毫送祝福

