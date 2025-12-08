黑色星期五購物季 零售業推促銷活動
天氣酷寒，但美國紐約的梅西百貨旗艦店買氣旺，等待入場的消費者眾多，櫥窗掛滿耶誕燈飾，形成排隊人龍，為黑色星期五拉開序幕。
各大賣場看準商機，推出各種促銷活動，讓消費者轉動抽獎輪盤，有望贏得大獎。
促銷吸引消費者 五天購物季估創新高
工作人員忙著上架補貨，大型超市沃爾瑪換上耶誕佈置，充滿佳節氣氛。琳瑯滿目的商品，掛上顯眼的折扣標籤，吸引消費者在貨架間穿梭尋寶。
全美零售聯合會表示，從週四感恩節到網路星期一，預計會有1.8億人消費，實體店客流量可望再創新高。
網購連4年創新高 美國出現K型經濟
市調機構數據顯示，美國黑色星期五網購消費額比去年增加9.1%，達到118億美元，連續四年創新高。調查也發現，消費者行為出現改變。
整體經濟遭遇逆風，消費者購物心態變為需求導向。專家指出，貧富差距擴大，也讓美國進入K型經濟。
