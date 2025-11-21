黑色星期五》美股紅翻黑輝達也難救 台股暴跌991點 台積電失守1400元大關

美股紅翻黑，21日台積電跌破1400元大關、台股重跌991點，收在26434.94點，台積電遭到外資大賣，失守1400元大關。（攝影／鄭國強）

台股21日在四大美股指數紅翻黑的陰影下，台積電大跌4.81％，摜破1400元大關，指數全面下跌，盤中一度爆跌1000點，終場失守2萬7千點，收在26434.94點，下跌3.61％，成交量5498億元。

台股盤中大跌1000點，台積電失守1400元大關

外資今天可能賣超600億元以上，台積電則遭到外資大賣，21日再度跌破1400元，大跌70元，收在1385元，回到10月3日起漲點的價位上下，成交量54177張，尤其最後一盤7千多張賣壓出籠，也讓台股尾盤加跌。

其他權值股也重挫，鴻海大跌4.86％、收在225元，剛好落在季線上，上次跌到季線附近的206元，是非常好的買點，但這一次就不得而知。聯發科重挫40元，跌到1145元，幾乎到4月川普政府突然宣布全球關稅那一波的低點。

台達電、鴻海都跌到季線，記憶體全面重挫

昨天才收復900元大關的台達電，今天把所有漲幅都吐回去，也是跌到季線的位置，今天大跌6.18％、收在895元，成交量1萬6千張。

最近常有戲劇化演出的記憶體股，南亞科率先跌停，幾乎開盤沒多久即跌停鎖死在140元，離之前投顧喊出記憶體再漲價，南亞科上看180元越來越遠。華邦電幾乎一模一樣的走勢，盤中雖然有買盤想要超低，但最後仍不敵賣壓，大跌5.8元，收在52.2元。

資金面撤離，昨日漲停今日重挫5％

其他鈺創也大跌9.15％、收在39.7元，旺宏則大跌6.18％、收在895元，創見則下跌7.67％、收在186.5元，通常這種走勢，加上媒體仍報導記憶體的多頭，下周一再跌就會出現投資人「勇敢入市」、「抄底的買盤」。

昨天戲劇化的早盤漲停、被打開，尾盤再拉漲停軋空的富喬和達航科技，今天慘遭空方無情的報復，富喬直接跳空開低在83.6元，收盤大跌5.43％、收在81.9元。達航科技今天主力再度上演上沖下洗，還差一點拉到漲停價，最高來到47.35元，形成尖塔之後一路下殺震盪，尾盤小跌1.25％、收在43.3元。

