｢黑色星期五｣芝商所一度交易中斷! 美股收紅、台積電ADR漲0.53%

[Newtalk新聞] 受益年底購物季開跑以及對美國聯邦準備理事會（Fed）於12月的降息預期，美國股市28日在假期週末的清淡交易中上漲，盤中全球主要交易所之一的芝加哥商品交易所（CME）一度因技術故障導致交易中斷，收盤四大指數全上漲。至於台積電ADR上漲0.53%，收291.51美元；科技股多上漲，但輝達下跌1.81%，收176.98美元。

美股本週因科技股反彈均有明顯漲幅，道瓊工業指數一週上漲 3.18%，標普500指數上漲 3.73%，以科技股為主的那斯達克指數上漲 4.91%。同時因年底購物季開跑，包含英特爾、亞馬遜 和沃爾瑪均明顯上漲，近日牽涉台積電叛將羅唯仁洩密案風波的英特爾更狂漲10.3%。

在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡，全球主要交易所之一的芝加哥商品交易所（CME）於盤中一度因資料中心出現散熱問題而暫停交易數小時。受此影響，部分投資人選擇在場邊觀望，使美股當天的漲幅受到抑制。

28日也是11月最後一個交易日，由於對聯準會（Fed）於12月的降息預期，與月初相比快速回溫，三大指數中的道瓊工業指數、標普500指數於11月交出連續第7個月月線收紅的紀錄，不過那斯達克指數11月則是下跌1.51%，終結連7個月漲勢，反映對人工智慧 （AI） 未來獲利能力、以及科技股高估值的疑慮。

美股28日收盤，道瓊工業指數終場上漲289.30點，或0.61%，收在47716.42點。標普500指數上漲36.48點，或0.54%，收在6849.09點。那斯達克指數上漲151.00點，或0.65%，收在23365.69點。費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%，收在7025.152點。

