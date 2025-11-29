「黑色星期五」開跑美股收漲 輝達逆勢跌、台積電ADR小漲

美股在感恩節後的「黑色星期五」交易日收漲，台積電ADR上漲0.53%。（示意圖：motion elements）

市場對美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息預期回溫，受益於科技股反彈及年底購物季開跑，美國股市在感恩節後的「黑色星期五」交易日收漲，台積電ADR上漲0.53%，收在291.51美元；輝達則下跌1.81%，收在176.98美元。

美股週五在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易，提早在美東凌晨1點收盤，交投清淡。盤中全球主要交易所之一的芝加哥商品交易所（CME）因資料中心散熱問題，一度暫停交易數小時。受此影響部分投資人選擇在場邊觀望，使漲幅受抑制。

美股週五收盤，道瓊工業指數終場上漲289.30點，或0.61%，收在47716.42點。標準普爾500指數上漲36.48點，或0.54%，收在6849.09點。那斯達克指數上漲151.00點，或0.65%，收在23365.69點。費城半導體指數上漲125.691點，或1.82%，收在7025.152點。

在科技股持續反彈之下，美股本週均有明顯漲幅，道瓊工業指數一週上漲 3.18%，標普500指數上漲 3.73%，那斯達克指數上漲4.91%。同時因年底購物季開跑，包含英特爾、亞馬遜和沃爾瑪均明顯上漲，其中牽扯台積電洩密案的英特爾更飆漲10.3%。