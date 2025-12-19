黑色星期五！27歲通緝犯衝北車揮刀 台大醫說明傷者死因

即時中心／廖予瑄報導

台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，一名來自桃園的27歲張姓男子在台北捷運板南線台北車站M7出口外丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含他在內，一共3死7傷。稍早，台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉也說明，在北車遇害送醫急救的傷患傷勢情形，他直指其中1名男子出血性休克死亡，另一人則是無生命危險，緊急救治中。

吳毅暉指出，一名57歲男子在北車遇害後，在傍晚5時56分送往台大醫院，當時已經失去呼吸心跳，院方一直對他急救到晚間7時19分，最終仍因出血性休克，宣告不治。

吳毅暉說明，男子左邊背後，在肩胛骨處有一個4到5公分的明顯外傷，「尖銳物刺傷直到左肺葉」，且在開刀後發現，左側上下肺葉也都有受傷；此外，從下肺靜脈到左邊心房也有5公分左右穿刺傷口，吳強調，這是最致命的傷口。

吳毅暉說，該男子一直呈現OHCA狀態，但是傷勢過於嚴重，最終仍不治身亡，目前已通知家屬到院處理。

至於另一名同樣在北車遇害的33歲男子，雖然生命徵象穩定，但頸部有外傷，經過檢查後發現，他的頸部大血管受傷，氣管也有撕裂傷，目前院方已將他送往開刀房緊急治療。

