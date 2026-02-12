黑色食物一坨黑 其實它們藏著許多好處唷！
黑色食物一坨黑⋯其實它們藏著許多好處唷，一起來看看黑色食物有哪些營養價值吧！
以下是營養師整理的黑色食物一覽表：每種食材都有自己獨特的營養價值 大家可以自行對照（以下為每100克之數值） 黑可可（613kcal）可可多酚預防心血管疾病、降低膽固醇 黑芝麻（599kcal）豐富鈣質可預防骨質疏鬆、不飽和脂肪酸可降膽固醇 黑金剛花生（553kcal）含8種人體所需氨基酸 可提高保護力、消除疲勞 黑豆（385 kcal）Omega-3脂肪酸 幫助降膽固醇、類黃酮可抗癌消炎 黑糯米（357 kcal）豐富花青素可抗癌消炎、改善眼睛疲勞 龍眼乾（276 kcal）多酚、類黃酮可抗癌消炎 維生素C、鐵質可預防貧血 仙草（17kcal）低卡高纖 可助腸道蠕動、穩定血糖 含多酚類 可抗氧化、抗發炎 黑棗（230 kcal）豐富膳食纖維 幫助排便順暢、多酚可抗癌消炎 黑葡萄（63 kcal）富含多酚 幫助增強保護力、抗老化 建議連皮帶籽一起吃 黑李（57kcal）豐富花青素 幫助增強保護力、抗老化 黑麥汁（52kcal）含有GABA可以調節情緒、提高睡眠品質、酚類化合物維持心血管健康 香菇（39 kcal）多醣體提高保護力、改善過敏、預防心血管疾病 黑木耳（38 kcal）多醣體提高保護力、改善過敏、預防心血管疾病 海參（29 kcal）牛磺酸可降低膽固醇、降血壓、預防脂肪肝 海帶（19 kcal）含褐藻素、碘 維生素B12 幫助調節血糖及血脂 黑咖啡（0kcal）富含多酚 幫助增強保護力、抗老化 建議咖啡因每日攝取量應低於300～400毫克
其實蔬果會有不同顏色，是因為有植化素，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，所以吃下去之後，對人體有抗氧化、抗發炎、抗癌的功效。 而不同顏色的蔬果的植化素，也有不同的健康好處哦！像是黑色食物常常出現的花青素，可以增強保護力、抗癌抗發炎、改善眼睛疲勞。 煮飯的時候營養師最在意的就是色彩夠不夠繽紛，各種顏色通通來一點，不只看起來療癒，還能一次補足營養能量。
