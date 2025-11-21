黑莢病每年毀4成收成！基因編輯技術讓可可豆不再被病害吞噬

黑莢病（Black Pod Disease）是一種由Phytophthora屬微生物引起的可可樹真菌性病害，全球每年約有20～40％的可可豆因此報廢。

撰文＝編輯部

隨著氣候變遷與病害威脅加劇，可可樹生長環境越來越不穩定。2025年10月6日，美國賓州州立大學研究團隊在《Plant Biotechnology Journal》發表最新成果：他們利用CRISPR-Cas9基因編輯技術，成功培育出能抵抗黑莢病的新型可可樹。這種技術能在植物基因中「精準開關」特定片段，讓可可樹增強自我防禦力。

研究顯示，這些可可樹在感染後病斑面積縮小達42%，而且沒有加入任何外來DNA，被稱為「更自然、安全」的新一代抗病可可。

黑莢病讓全球損失4成可可豆 威脅1,350億美元巧克力市場

黑莢病（Black Pod Disease）是一種由Phytophthora屬微生物引起的可可樹真菌性病害。當可可果莢感染時，果實會發黑腐爛、無法收成。研究指出，全球每年約有20～40%的可可豆因此報廢，等於巧克力市場每年損失超過1,350億美元的產值。對仰賴可可維生的熱帶小農而言，這種病害就像一場「無形颶風」，看不見、卻能摧毀整個收成。

科學家用「基因剪刀」（CRISPR-Cas9技術）幫可可打開防禦開關

研究團隊利用被稱為「基因剪刀」（CRISPR-Cas9基因編輯技術，能在DNA中精準切割或關閉特定片段），鎖定可可樹中的TcNPR3基因進行修改。這個基因平常像「煞車器」，會抑制植物的防禦反應。當科學家將它暫時關閉，植物就會進入「高警戒模式」，主動啟動免疫系統，抵禦病原入侵。

結果顯示，這些經過基因編輯的可可葉片在遭感染後，病斑面積平均縮小了42%，顯示抗病力明顯提升。

賓州州立大學教授Mark Guiltinan表示：「傳統的基改技術會加入外來DNA，因此常引發爭議。這次我們只是在可可原生基因中做微調，讓植物自己啟動防禦機制。這是一個兼顧成本、安全與永續的做法。」

無外來DNA新技術 邁向非基改可可

研究團隊更進一步，將經編輯的細胞培養成完整植株，並與未改造的可可樹雜交，讓抗病特性能自然傳承。最重要的是，這些植物完全不含外來DNA。經美國農業部（USDA）審核後，官方確認這些可可樹不屬於傳統「基因改造作物（GMO）」的監管範圍，成為第一批被正式認可的「基因編輯但非基改」可可。

Guiltinan教授指出，這項認定讓基因編輯農作物的法規更加明確，未來也能作為其他基因編輯食品的參考。他補充：「這代表我們能以更透明、安全的方式應用科技，讓小農也有能力面對氣候與病害挑戰。」

從實驗室走進農田 抗病可可即將實地試種

隨著法規放寬，研究團隊計畫把這些可可樹帶出實驗室，前往熱帶地區農場進行試種，觀察其在自然環境下的表現。Guiltinan教授說：「我們想看看它們在真實氣候條件下是否能持續抗病、穩定結果。若一切順利，未來農民和消費者都能受惠。」此外，團隊也正在找尋其他能提升抗病性或耐熱性的基因標靶，預計在未來推出「第二代抗病可可」。

基因編輯讓農業更聰明 巧克力的未來更穩定

傳統育種往往要花十幾年甚至數十年才能培育出新品種，而基因編輯讓這一過程大幅縮短。對數百萬可可農而言，這項技術意味著減少農藥使用、提高收成與收入；對全球巧克力愛好者來說，則象徵未來的巧克力供應更穩定、更永續。

審稿編輯：林玉婷

