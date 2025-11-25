黑蒜抗氧化力高10倍！抗發炎護心還能保養攝護腺

黑蒜被譽為「大蒜界的熟成黑武士」，具有比生大蒜高5至10倍的抗氧化能力，且完全沒有辛辣口感及蒜味口氣，不僅能調節血脂血壓、提升免疫力，還具有抗發炎特性，對攝護腺保養有益。

黑蒜被譽為「大蒜界的熟成黑武士」，具有比生大蒜高5至10倍的抗氧化能力，且完全沒有辛辣口感及蒜味口氣。（示意圖／Pixabay）

黑蒜並非變質的大蒜，而是經過20至30天低溫高濕環境熟成後的升級版。泌尿科呂謹亨醫師表示，黑蒜經過熟成過程後，其核心活性成分S-allylcysteine (SAC)含量大幅增加，成為保健食品常用的指標成分。「黑蒜除了SAC外，還富含多酚類、氨基酸、維生素B群、硫化物及多種微量元素，如鋅、硒、鉀、鎂等，這些成分能維持免疫系統、神經傳導、心臟功能，並有助於攝護腺保養。」

在口感方面，黑蒜被描述為「蒜味黑棗」，具有軟Q的質地及焦糖、梅乾與牛奶糖的複合風味。呂醫師分享，黑蒜的食用方式多元，可直接當零食食用、加入沙拉、製作黑蒜奶油吐司、添加至湯品或搭配牛排食用，每日建議攝取量為1至3瓣。

在口感方面，黑蒜被描述為「蒜味黑棗」，具有軟Q的質地及焦糖、梅乾與牛奶糖的複合風味。（示意圖／Pixabay）

不過，呂謹亨醫師也提醒民眾，服用抗凝血藥物者應先諮詢醫師意見，胃部不適者建議飯後食用，低血壓患者則需留意血壓變化。「黑蒜雖然健康，但仍需適量食用，過量反而可能造成身體負擔。」

黑蒜的健康效益廣泛，包括抗老化、保護細胞、調節血脂血壓、減少慢性發炎、支持免疫系統及護腦等功能。呂醫師表示，黑蒜特別適合平時不敢食用大蒜的民眾，因為它完全沒有辛辣感及蒜味口氣，卻能獲得更高的健康效益。

「黑蒜就像人生，熟成之後，才有深度與甜味。」呂謹亨醫師以此比喻總結黑蒜的價值，指出黑色不代表變質，而是成熟與健康的象徵。

