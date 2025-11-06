黑蒜維生素是大蒜2倍！盤點黑蒜「7大營養價值」：抗衰老、促代謝
黑蒜（又稱為「熟黑蒜頭」或「發酵黑蒜頭」）是使用新鮮的白蒜頭，在控制一定的濕度跟溫度的環境下自然發酵而成。不過想知道黑蒜有哪些營養價值？黑蒜怎麼吃最好？一天又能吃多少？《優活健康網》特選此篇，營養師提醒黑蒜的7大營養價值，以及正確吃法及時機，不僅能增加免疫力，還可以護肝排毒。
在特殊的培養環境中，新鮮蒜頭的糖分跟胺基酸會進行梅納反應（糖類或蛋白質類在加熱時產生的一系列複雜反應，使食物呈現黑褐色，並產生營養素及風味上的改變），讓蒜瓣的顏色開始變黑，蒜頭的口感跟營養價值也會跟著改變。
黑蒜的7大營養價值
黑蒜頭在發酵的過程中，除了會把原本生蒜的營養成分，由大分子分解為小分子，讓身體更好吸收。康寧醫院營養師陳詩婷指出，黑蒜比生大蒜的抗氧化力更好，還有助維持消化機能，降低心血管疾病。
1. 增加免疫力
發酵後的黑蒜會保留大蒜原有的營養成分，同時產出特殊的S-烯丙基半胱氨酸（S-Allyl-L-cysteine），研究發現能活化體內的免疫細胞，並能加強大蒜素的吸收，能整體提高身體對抗疾病的能力。另外，經過發酵後的大蒜素，其活性變得更好，進到體內能提高細胞膜的滲透性，加強細胞的新陳代謝，身體免疫力隨之加強。
2. 營養補充、改善虛弱
黑蒜頭的含水率降低，每100公克只有43.6公克，意味著與同生蒜重量相比，可以吃到更高的營養成分。研究提到，特別是維生素的含量，黑蒜至少為生大蒜的2倍以上，其餘的礦物質表現也比較高，故能起到營養補充，改善虛弱的狀況。
3. 預防心血管疾病
黑蒜的大蒜素與S-烯丙基半胱氨酸交互作用的狀況下，可以抑制人體對膽固醇的吸收，降低血壓和抑制動脈硬化的形成；而黑蒜中的膳食纖維也可以幫助膽固醇的代謝，從而預防各種心血管疾病和降低中風的風險。
4. 調節血糖
黑蒜頭具有較佳的抗氧化能力，可以促進胰島素分泌，同時可以減輕高血糖引起的胰島素抗性，故具有調節血糖的作用。
5. 抗衰老
蒜頭的大蒜素，具有對抗自由基的作用；不過研究發現，黑蒜頭的抗氧化活性更高，比生大蒜還多出39倍，故抗氧化、抗自由基等能力也變得更強，是對抗衰老、預防癌症的超級食物。
6. 促進新陳代謝
生大蒜含有多酚類跟類黃酮，不過發酵後的黑蒜，其多酚類跟類黃酮等抗氧化物含量可增加4倍。研究發現能提高血液循環及新陳代謝，讓人不容易疲倦，也有助增加體力。
7. 幫助肝臟解毒
黑蒜能將蒜頭的蛋白質分解成小分子胺基酸，其中的丙胺酸跟天門冬胺酸等成分，被證實可以增強肝功能，幫助肝臟解毒，有護肝的作用。
黑蒜怎麼吃最理想？
黑蒜頭一天吃多少，才能達到保健作用？陳詩婷說，因為黑蒜的多酚跟維生素含量較高，高溫烹煮會破壞裡頭的營養素，所以直接吃是最理想的。只要剝掉外殼，一天約吃3瓣，就能得到不錯的保健作用，飯前飯後都可以。
入菜煮湯也是可以，譬如煮成黑蒜頭雞湯，味道有點類似菜脯雞湯，或者是各類的番茄蛋花湯、蛤蜊湯、牛肉湯等，都可以加入黑蒜頭烹煮。另外，因為黑蒜頭非常軟爛，也直接塗抹在吐司、麵包或饅頭上，再搭配其他佐料，也不失為方便的吃法。
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：每天生吃3瓣黑蒜，營養師揭「7大好處」激推！ 降膽固醇、穩定血糖還護肝）
