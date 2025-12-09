黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝

每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。搭配雞肉、薑、紅棗、枸杞等食材，更能創造出營養價值極高的湯品，為身體帶來5大健康功效。

黑蒜頭與雞肉的營養黃金組合

黑蒜頭是一種經過特殊發酵過程的食材，富含S-allyl cysteine（大蒜素衍生物），其中含有多酚類、抗氧化物、硒和維生素C。洪泰雄表示，這些成分具有強大的抗氧化、抗發炎功效，同時有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。

雞肉則提供高品質蛋白質、維生素B群、鋅、鐵和肌肽（Carnosine）等營養素，對於修復組織、增強體力、支持免疫系統和抗疲勞都有顯著效果。若湯中添加薑，其含有的薑辣素及天然抗氧化成分能促進血液循環、暖胃並具有抗發炎作用；而紅棗和枸杞則含有多醣體、鐵、維生素A和胡蘿蔔素等，有補血養氣、滋補肝腎和養顏明目的功效。

黑蒜頭雞湯的5大健康功效

提升免疫力

黑蒜頭雞湯最顯著的功效之一就是提升免疫力。洪泰雄解釋，黑蒜經長時間低溫發酵後，大蒜素轉化為更溫和又高效的抗氧化成分，能促進白血球活性，幫助身體抵抗外來病毒與細菌。搭配雞肉提供的優質蛋白質，有助於免疫系統修復與強化，特別適合免疫力較弱或處於恢復期的人食用。 抗氧化延緩老化

黑蒜頭雞湯具有卓越的抗氧化能力，能有效延緩老化過程。洪泰雄指出，黑蒜中的多酚與活性硫化物的抗氧化力遠高於一般生蒜，可保護細胞免於自由基傷害，是維持青春的秘密武器。這種抗氧化特性不僅有助於預防慢性疾病，還能促進細胞健康，讓皮膚更加光滑有彈性。 促進心血管健康

心血管健康是現代人關注的重點，而黑蒜頭雞湯正好能提供相關保護。洪泰雄說明，黑蒜具有降血脂、降膽固醇、降血壓的潛力，搭配雞湯中的肌肽可保護心肌，降低氧化壓力，是照顧心臟的好選擇。長期適量食用有助於維持血管彈性，減少心血管疾病風險。 溫和養胃

與生蒜相比，黑蒜的味道溫潤且不刺激腸胃，更適合長期食用。洪泰雄表示，黑蒜頭雞湯搭配雞肉湯底，溫補效果佳，特別適合天冷或身體疲憊時飲用。這種組合不僅能溫暖身體，還能提供充足的能量和營養，幫助恢復體力，改善腸胃功能。 自製黑蒜更安心

自己在家製作黑蒜有諸多好處。洪泰雄強調，自製黑蒜不僅更天然，還能避免添加物，保存更多營養素。家庭製作的黑蒜風味比市售產品更香醇濃厚，做成湯品美味又健康。這種方式不僅能確保食材的純淨度，還能根據個人口味調整發酵時間，創造出最適合自己的黑蒜風味。

飲用黑蒜頭雞湯的注意事項

雖然黑蒜頭雞湯營養豐富，但也有一些注意事項。洪泰雄提醒，黑蒜在發酵過程中會略帶天然糖分，糖尿病患者建議適量攝取。雞湯如含油脂較多，可撇除浮油後再食用，以減少飽和脂肪攝取。此外，若家中有腎臟功能不佳者，建議控制湯的鹽分與蛋白質攝取量，以免增加腎臟負擔。

