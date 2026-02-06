黑虎變身超萌布偶！北港武德宮聯名悠遊卡限量6880份全台開賣

〔記者李文德／雲林報導〕為宗教文創增加亮點，北港武德宮攜手悠遊卡公司「運財黑虎布偶悠遊卡」，用超可愛的布偶造型結合電子票證功能，限量推出6880份，即日在全國統一超商同步開賣，將為造型卡再掀起熱潮，也為新春迎春納福保平安。

北港武德宮近年來將科技導入宗教場域，陸續引進導覽機器人Pepper、AI解籤、AI人流計數系統，並發行NFT錢母，展現傳統信仰與現代科技融合的新樣貌，更是多年與悠遊卡公司合作，目前已經推出「黑虎立體造型悠遊卡」、「財神令旗造型悠遊卡」、「財寶箱悠遊卡」、「黑虎將軍悠遊卡鑰匙圈」等，每每推出就造成搶購風潮。

廣告 廣告

廟方主委林安樂表示，為迎接馬年，因此和悠遊卡公司五度合作，首度推出布偶款「運財黑虎布偶悠遊卡」，以武德宮最新黑虎臉譜為核心設計，延續黑虎守護、招財的意涵。此外布偶的柔軟絨毛材質，搭配虎背上可愛金元寶意象，兼具美觀與實用，更寓意財運隨行。

悠遊卡公司董事長林志盈與林安樂主持過爐儀式，為布偶卡加持納福。林志盈指出，「運財黑虎布偶悠遊卡」全台限量發行6880份，在北港武德宮官網、紀念品部及全台7-11 ibon同步銷售，數量有限，歡迎在新春送舊迎新之際，將財運與福氣隨身帶著走。

【看原文連結】

更多自由時報報導

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

明鋒面到轉雨！寒流週末起連3天襲台 凍番薯剩9度

北捷車廂驚傳「老鼠出沒」 照片曝光

