黑衣人半夜踢倒瓦斯桶 大量「瓦斯外洩」險氣爆

2號凌晨4點多，台中北屯水湳地區有大量瓦斯外洩，民眾睡到一半驚醒，聞到濃濃的瓦斯味，後來從監視器發現，一名黑衣人從巷弄裡出來，疑似推倒瓦斯桶弄斷管線，導致瓦斯外洩，差點引發火災，里長懷疑是附近黃姓女子，疑似跟家人吵架，一時不滿踢倒鄰居的瓦斯桶，現在可能涉犯公共危險，警方要究辦。

凌晨4點多一名黑衣人從巷弄裡出來，隨後散發出白煙，這個人還不斷回頭看，濃煙越來越大，結果住戶全都從睡夢中驚醒，聞到的竟然是瓦斯味。

附近住戶：「聞到那個味道很奇怪，奇怪怎麼會這種味道，應該是他弄壞，扯掉之後那個氣體冒出來，怎麼可以這樣這很危險，萬一有點火或怎麼樣，這個會發生火災或氣爆。」

巷子裡面竟然飄散大量瓦斯味，驚動附近住戶，地點在台中北屯水湳地區，2號凌晨4點多，這名黑衣人出來之後，大量瓦斯外洩，後來住戶發現，疑似就是他刻意推倒桶裝瓦斯，差點引發火災或氣爆。

附近住戶：「不時跟她媽媽吵架抽菸，她媽媽有一次趕走她，趕她我就聽到她說，你回去你不要回來，所以才會很少回來，這次回來我也不知道她回來。」

水湳里里長賴進堂：「比較擔心說像這種不定時炸彈，尤其像這個巷子這麼小，著火了或怎麼樣的話，可能大家會非常非常的危險。」

事發現場是前後兩排透天厝的防火巷，中間僅隔60公分的窄巷，家家戶戶放滿20公斤瓦斯桶，本來懷疑有人想偷竊，誤踢瓦斯，結果發現疑似是里內住戶所為。

水湳里里長賴進堂：「她有嫁出去，有些關係很不OK，所以媽媽就叫她不要回來，已經有一段很長時間沒有回來。」

里長懷疑，是里內一名30多歲黃姓女子，疑似跟家人不合又發生爭執，才從後門離家，一氣之下踢倒鄰居的瓦斯桶，還好後來緊急關閉開關，沒有釀成災害。

不過警方表示，這樣的行為可能涉犯公共危險罪，可處三年以下有期徒刑，拘役或9000元罰金，嚴重致人於死更有可能吃上無期徒刑，現在警方也將通知涉案人，釐清動機，若真是為了出氣踹瓦斯，恐怕真的要吃上刑責。

