黑衣人深夜集結「棍棒齊飛」楊梅街頭驚傳砸車夜襲 遭警送辦

楊梅街頭驚傳「棍棒砸車」10餘人圍毆式毀車全被拍。（圖／翻攝自臉書社會事新聞影音）

桃園市楊梅區近日驚傳一起深夜暴力砸車事件，引發地方民眾關注，14日凌晨3時許，楊梅區永美路445巷口附近突然傳出巨大聲響，1輛停放在路旁的自小客車，遭到10餘名身穿黑衣的男子持棍棒猛力破壞，車窗接連被砸毀，場面相當驚悚，過程中嫌犯行動迅速，疑似早有預謀，短時間內便造成車輛嚴重毀損，隨後迅速離去。

警方接獲民眾報案後，立即派遣員警趕赴現場進行處理與蒐證，並拉起封鎖線，詳細記錄車輛受損情形，初步調查發現，受害車輛屬於46歲王姓男子，警方進一步了解後研判，案件並非隨機犯罪，而是源於雙方先前的糾紛。

根據警方說明，王姓男子與41歲黃姓男子日前曾因細故發生口角衝突，雙方心生嫌隙，黃姓男子疑似心有不甘，憤而糾集多名友人，在深夜時分前往王男車輛停放處洩憤，最終演變成集體砸車事件，另有網路社群流傳的影片顯示，多名黑衣男子手持棍棒圍繞車輛攻擊，畫面曝光後，也讓不少網友直呼誇張，質疑治安問題。

楊梅警方已調閱周邊監視器畫面，成功鎖定黃姓男子及其他涉案人員身分，並陸續通知相關人士到案說明。全案警方已正式受理，後續將依刑法毀損等罪嫌，函送桃園地方檢察署偵辦，警方也強調，任何形式的暴力行為都無法解決糾紛，呼籲民眾理性處理衝突，避免觸法。

