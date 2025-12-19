黑衣男北捷中山站外丟煙霧彈 拿長刀見人就砍！驚悚畫面流出

台北車站今（19）傍晚傳出攻擊事件，隨後中山站又出現一名黑衣男子在路上丟煙霧彈，再拿出長刀作勢攻擊路人。（圖／翻攝自Threads）

台北車站今（19）日驚傳攻擊事件，一名黑衣男子在傍晚17時30分許在M7出口處丟擲煙霧彈，並手持30公分長刀砍傷一名男子，隨即朝中山站逃逸。黑衣男又在中山站外馬路上丟擲煙霧彈，再拿長刀亂揮、作勢砍人，之後衝進百貨公司後墜樓，當場沒有生命跡象被送醫搶救。

從現場畫面可見，黑衣男蹲在中山站外的大馬路口，從包包拿出煙霧彈往兩旁投擲，能聽見周遭民眾喊「小心煙霧彈」，尖叫聲此起彼落，民眾也開始朝四周竄逃。豈料，黑衣男起身後，右手拿著一把長刀，並一路朝百貨大樓前進，見到路人就揮刀亂砍。

黑衣男犯案後衝進百貨大樓後墜樓，當場失去生命跡象，被送醫搶救。（圖／翻攝自Threads）

在黑衣男闖進百貨大樓後，看到一群逛街民眾紛紛逃出，能聽到不少人尖叫快報警。不過，黑衣男犯案後在警方包圍下，從大樓的5、6樓高墜落，當場失去生命跡象，已被送醫搶救。

據最新消息指出，該名男子隨後持刀攻擊路人，再投擲煙霧彈，共計造成9人受傷、4命危，嫌犯稍早在警方包圍下，從誠品5、6樓墜落，當場無生命跡象。據悉，該名男子為27歲本國籍張姓男子，疑似遭到桃園地檢署通緝。至於詳細事故原因與動機等仍有待進一步調查釐清。

