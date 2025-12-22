黑衣男北捷車廂激動喊「我就是要來找張文」！乘客嚇壞 女星全程目睹

娛樂中心／林奇樺報導

男子張文在北市犯下隨機殺人事件，引起社會恐慌。（圖／翻攝畫面）

台北市日前發生隨機砍人事件，男子張文先是在19日17時23分至17時26分在北車丟擲煙霧彈後，到18時許又現身中山站犯案，最終造成4死11傷。但在這起事件後，各地也出現許多「模仿」事件。女星葉欣眉今日就在臉書發文透露，晚間搭乘捷運時，就遇到了黑衣男在車廂上喊「我就是要來找張文」。

葉欣眉在貼文中表示，晚間約7點多在台北車站搭乘捷運時，身旁一名男子突然大動作擠進車廂，渾身黑衣黑褲、戴著黑手套與黑色大衣，並配戴耳罩式耳機，舉止相當突兀。隨後該名男子突然提高音量罵髒話，並對著手機視訊怒喊「我就是要來找張文，沒看到張文，他到底在哪裡？」相關言語一出，車廂內氣氛瞬間凝結，乘客紛紛與他拉開距離。

葉欣眉晚間發文透露，搭乘捷運遇到黑衣男在車廂高喊「我要找張文」。（資料照／經紀人提供）

葉欣眉表示，黑衣男子情緒激動，不時揮舞雙手、夾雜髒話，多數乘客在善導寺站趕緊下車，她則拉著朋友慢慢往隔壁車廂移動，同時留意黑衣男子動向並尋找對講機通報。期間，一名長輩上車後在不知情的狀況下坐到黑衣男子前方的博愛座，讓她相當緊張。

直到忠孝新生站，一名高大的保全人員與便衣工作人員上車，立即站在黑衣男子兩側戒備，車廂氛圍才逐漸緩和。葉欣眉指出，黑衣男子之後仍持續揮動雙手，但音量明顯降低，而她也在保全人員的護送下，順利抵達目的地。她在文末再次感謝保全即時處理，並表示下車後與友人討論，對於是否為模仿效應有所擔憂，也提醒大家外出時務必提高警覺，隨時留意周遭環境，保護自己與身邊的人。

