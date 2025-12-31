黑衣男台北車站「超帥摔人技」爆紅！網驚：以為是特勤 本尊回應了

正義哥在路過助壓制鬧事男。（圖／畫面授權threads@xry_91）

台北車站昨日發生一起突發事件，一名米色上衣男子在車站內大聲喊叫並奔跑，引起現場混亂。在站務人員、保全及警方追捕過程中，一名身穿全黑、戴鴨舌帽的熱心民眾挺身而出，成功協助壓制該名男子。這位被網友稱為「正義哥」的路人，以迅速的反應和勇敢的行動，幫助阻止了事件的擴大，贏得了眾多網友的讚賞。事後他謙虛表示自己當時只是剛好要去領護照，無意間幫上了忙。

正義哥在路過助壓制鬧事男。（圖／畫面授權threads@xry_91）

昨日（30日）下午，台北車站內突然傳來陣陣大吼聲，一名穿著米色上衣的男子邊喊「我要去中山站」、「衝到中山站啦」邊跑上手扶梯。站務人員、保全和警察緊跟在後。當站務人員喊出「壓制他」的指令時，米色上衣男子已跑到上方，這時一名穿全身黑、戴黑色鴨舌帽的男子立即行動，抱住該男子往後摔，成功協助壓制。

廣告 廣告

這位熱心民眾在協助壓制完成後，便迅速離開現場。由於他的裝扮類似特勤人員，許多人原以為他是便衣警察，後來才發現只是一般路過的民眾。影片顯示，他在行動後摀著嘴，似乎被現場噴灑的辣椒水嗆到咳嗽，但仍像英雄出場般瀟灑離去。

台北車站噴辣椒水事件的影片在網路上廣泛傳播後，網友特別截取了這位男子的身影，紛紛給予讚美。有人表示「沒有披風的英雄又出現了」，也有人說「超帥，摔完人就瀟灑走了」，還有網友評論「太帥了吧，本來還以為是便衣警察」、「反應超快，超機靈，太厲害」、「是沒穿披風卻很潮的英雄」。

這些留言也被當事人看到，他親自回應表示，當時他是要去領護照，一度還迷路，沒想到剛好幫上忙。他解釋自己追上去時，使用了籃球的防守姿勢「干擾」，最終成功協助壓制了對方。這位「正義哥」還在社群媒體上分享了北捷英雄余家昶的悼念地點，並留言「回應您的火種，會有人延續」，表達對另一位英雄的敬意。雖然他謙虛地表示「英雄」這個詞太過沉重，但對當時在場的人來說，這位熱心民眾與員警及站務員的共同努力，確實展現了見義勇為的精神，成為大家心目中的英雄。

更多 TVBS 報導

台北車站喝到天亮一路砸！ 男醉倒地下室 稱斷片：全忘了

中共突襲發動軍演「5演習區」皆劃設12海里

致敬北捷英雄余家昶！五月天阿信獻唱掀淚海 吐心疼複雜心聲

北捷模仿效應？2網友嗆「到處砍、想殺人」 宜蘭警速逮送辦

