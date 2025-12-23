黑衣男持皮箱「捷運狂奔」！3警急攔查「畫面超尷尬」

社會中心／徐詩詠報導



在北市犯下多起縱火與隨機殺人案的張文，行徑曝光後震撼台灣社會，也讓公共運輸系統與執法單位繃緊神經。21日晚間8時，高雄警方發現一名黑衣男子手持黑色手提皮箱，在捷運站內狂奔，便在捷運月台將他攔下，並詢問是否能打開皮箱檢查，但打開後發現裡面全是玩具「戰鬥陀螺」。

黑衣男持皮箱「捷運狂奔」驚動3警 急攔查「畫面超尷尬」：全戰鬥陀螺

警方打開皮箱後，發現裡面全是戰鬥陀螺。（圖／翻攝畫面）據了解，該名黑衣長髮男子因接到朋友來電，稱有一個黑色皮箱留在他的店內，希望他能幫忙送到高鐵左營站。由於友人的高鐵即將發車，該男子從捷運中央公園站狂奔準備上車，卻臨時被3名員警攔下盤查，結果打開皮箱後讓眾人相當尷尬，因為裡面全是戰鬥陀螺。

廣告 廣告

黑衣男持皮箱「捷運狂奔」驚動3警 急攔查「畫面超尷尬」：全戰鬥陀螺

黑衣男事後受訪還原現場。（圖／民視新聞資料照）

該男子受訪指出，自己被3位員警以三角形方式包圍。他回想表示：「有一個路人可能也在趕車吧，所以他也用那種跑百米的速度，看起來客觀視角就很像我在追殺他一樣。」但他也進一步說：「這種時候雖然你有權利拒絕，但我覺得大家互相配合一下，也讓警察好做事，大家民眾也比較安心。」





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黑衣男持皮箱「捷運狂奔」驚動3警 急攔查「畫面超尷尬」：全戰鬥陀螺

更多民視新聞報導

張文13把凶刀全靠網購！冷靜取貨畫面曝光

台南老字號銀樓淪詐欺洗錢共犯 鎔鑄200公斤黃金藏鉛錫合金

新北割頸案二審加重改判 侯友宜發聲了！

