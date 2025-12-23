黑衣男搭捷運突喊「找張文」！車廂氣氛凝結 女星目睹嚇：怕模仿效應

北捷隨機攻擊事件後，疑似出現「模仿行為」，藝人葉欣眉在臉書發文指出，她在搭捷運時，目睹一名黑衣男子狂喊著「要找張文」，嚇壞眾人，所幸北捷保全和工作人員及時出動帶走男子，她表示就怕是「模仿效應」，提醒大家要隨時提高警覺。

27歲兇嫌張文19日在北捷、中山區發動無差別攻擊，造成多人死傷，而事件發生後，各地陸續傳出類似的「模仿行為」，時隔3天，女星葉欣眉22日在IG發文提到，自己晚間搭捷運時，旁邊一名男子大動作超車擠進車廂，全身黑衣黑褲、黑手套，外面又罩著黑色大衣，帶著耳罩式耳機。

葉欣眉表示本來心想這人真沒禮貌，但隨後男子突然大喊「他X的，怎樣」、「我就是要來找張文，沒看到張文，他到底在哪裡」，讓她警覺性大起，車廂內空氣也瞬間凝結，多數人緊急在下一站下車。

最後在葉欣眉正要按下對講機通報的同時，保全和捷運工作人員隨即上車站在黑衣男子兩側，並帶下車，車廂內的氛圍才緩和下來，讓她順利抵達目的地，她吐露憂心就怕是模仿效應，朋友則認為黑衣男是要找張文決鬥、替天行道，但無論如何都還是要提醒大家在外隨時提高警覺，才能確保安全。





責任編輯／張碧珊

