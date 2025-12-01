黑衣短裙辣妹「腳踩500元紙鈔」1舉動觸法！她嘴硬打死不認…慘罰6倍

記者陳弘逸／桃園報導

黑色短裙妹今年光顧某彩卷行，發現另名顧客不慎掉落的500元紙鈔，竟把錢踩在腳下，推至店內角落，趁失主不注意，再撿起紙鈔占為己有，觸法遭判處3000元罰金，沒收、追徵500元犯罪所得，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

桃園市蔡姓女子今年身穿黑色外套、粉黑色上衣、黑色短裙、黃紅色鞋光顧某彩卷行，發現另名顧客不慎掉落的500元紙鈔，竟把錢踩在腳下，推至店內角落，趁失主不注意，再撿起紙鈔占為己有；事後挨告否認犯行，但監視器已拍下犯罪經過，因此，法院審理後，依法判處3000元罰金，沒收、追徵500元犯罪所得，可上訴。

判決指出，蔡女身穿黑色外套、粉黑色上衣、黑色短裙、黃紅色鞋，今年6月11日下午3時許，到桃園某彩卷行，發現另名顧客不慎掉落的500元紙鈔，竟她便趁機將紙鈔踩在腳下，再推至店內角落，確認無人注意後，再撿起紙鈔占為己有；事後失主察覺報警，警方調閱監視器此案曝光。

偵審期間，蔡女都否認犯行，還辯稱「我在吃東西，我不清楚」。但監視器畫面，犯案過程全都拍下，因此法官未採信他的說詞。

法官認為，蔡女拾得他人遺落之物，任意將其侵占入己，沒告知失主，也沒送交店家櫃台或警察機關招領，考量犯後否認犯行，又未賠償損失；審理後，依侵占離本人所持有之物罪，處3000元罰金，沒收、追徵500元犯罪所得，可上訴。

