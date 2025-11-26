黑袋裝回收物被拒收! 莽男飆罵嗆打清潔隊員挨告

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 蔡承翰 台北報導

日前台北市有男子，因為用黑色塑膠袋裝回收物被清潔隊員拒收，竟然飆罵三字經、甚至威脅要打隊員。北市環保局已向該名男子提出妨礙公務、公然污辱及恐嚇等告訴，但光是今年就發生7件基層清潔隊員遭遇騷擾事件，議員林珍羽接獲陳情求助，甚至爆料有人還曾被潑餿水，情何以堪，呼籲市府讓第一線清潔隊員配戴密錄器。

男子vs.清潔隊員：「我沒有鬧，叫警察來，我又沒有對你動手，等警察來，我在警察面前我就打你。」夜晚中，男子倒垃圾倒到一半，對著清潔隊員指手畫腳、大聲辱罵，甚至出言恐嚇。男子vs.清潔隊員：「收個垃圾收到囂張，是在收什麼，你靠我們在吃飯的欸，你是在囂張什麼？」瘋狂咆哮一分多鐘，直到員警到場後才肯罷休。事件發生在21號晚上7點半，當時清潔隊在北市中山區吉林路上，進行例行收運，只因垃圾袋不符規定，竟然當街爆發口角衝突。

黑袋裝回收物被拒收，莽男飆罵嗆打清潔隊員。（圖／民視新聞）

北市環保局專員陳浩彰：「當天的狀況是，民眾把所有回收物，放在黑色一般塑膠袋裡面，那就直接要遞送給我們同仁，我們同仁會不會沒有辦法分辨，到底這個是不是應該回收，還是它是一般垃圾，發生(恐嚇)這件事情之後，除了隊長、分隊長都有通報以外，我們局裡面的職業安全管理科，有啟動關懷、慰問相關的行動。」

林珍羽要求清潔隊員配戴密錄器，保護自身安全。（圖／民視新聞）

基層清潔隊員，收運作業工作量大，還時不時遭遇不理性民眾的辱罵，光是今年就有7件基層反映騷擾事件，只好私訊議員陳情，盼望協助發聲。議員(民眾)林珍羽 vs.北市環保局長徐世勳：「有些人被一些喝酒醉的人，鬧事的人、情緒有問題的人，對著清潔隊員就罵，你知道他們都罵他什麼嗎？你們的薪水是我們付的，局長你可以接受嗎？是不是可以讓出勤全面配備密錄器，用分組的方式，至少有一人可配戴，能不能做到，因為我想這個部分，我們願意跟工會來討論。」目前環保局已向該名男子提出妨礙公務、公然污辱及恐嚇等告訴，後續也將研議配戴密錄器等保護措施，希望類似事件不要再發生。









