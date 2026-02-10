黑診所「排邪氣」插針任血流成泊 行醫者：要放100毫升才會出來

診所進行「放血治療」，將長針直接刺入患者皮膚，任血液沿著針流出。圖／翻攝自微博

近日一起令人怵目驚心的非法行醫案件在中國網路流傳，上海松江一黑診所無執業許可，醫護人員亦無取得相關資格，打著「健康諮詢」的旗號進行治療，為前來的顧客放血治療，稱這是在排邪氣。居民感覺當中有異於是通報，執法人員當場扣押相關器具及人員，經查發現黃姓主嫌早已前科累累，第三度依無證行醫移送。

綜合中國媒體報導，松江疾管中心執法人員接獲通報後，隨即趕到現場，發現幾名無證的醫護人員沒穿白大褂，沒有戴上口罩、手套，直接為患者進行拔罐、針灸，地上散落著用過的棉球、紗布，立即阻止所有治療行為。執法人員調查發現，該診所未取得相關執業憑證，3位從業人員也無醫師資格，其中黃姓主嫌是第三次犯案，被移送公安部門追究刑事責任。

根據網友紀錄的治療影片顯示，該診所還進行「放血治療」，將長針直接刺入患者皮膚，任血液沿著針流出，在地上形成令人怵目驚心的血泊。診所人員面對詢問具體要放多少血的問題，回應「他邪氣太重了。全部加起來要100毫升左右，這樣淤堵才會出來。」

根據《99健康網報導》，正規中醫放血療法除了須由專業中醫師在正規醫療機構操作，執行前還要先嚴格消毒，且依患者體質、病情等因素評估，一般放血量在幾毫升至數十毫升，部位也多在手指末端、耳部等特定穴位來達到治療效果。

而這起非法行醫事件施用的療法，不是排毒，且具危險性。針具的反覆使用、無消毒、業者徒手接觸血液，恐將傳播B肝、C肝、愛滋病等藉由血液傳播的疾病；放血過程沒有控制，可能有失血過多的隱憂，造成病患有頭暈、血壓下降，嚴重者甚至會致命。



