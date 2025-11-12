黑豆水＝消腫神水！趙露思「這樣喝」養髮美顏又瘦身，難怪髮量身材狂勝一票人！
當秋意漸濃、氣溫逐漸下降時，許多人開始出現「水腫」困擾：小腿緊繃、喝再多水也覺得身體浮浮的、甚至臉都變得不夠立體？其實，這並不只是錯覺，而是秋天常見的身體反應。
秋天容易水腫？女星愛喝「黑豆茶」消腫
11月正值季節交替期，白天依舊溫暖，早晚卻逐漸轉涼。氣溫下降後，人體代謝和血液循環會變慢，容易導致體內水分滯留；再加上氣候潮濕也會影響體內的水分調節。對身體來說，這正是「容易水腫」的季節。
想要對抗水腫，除了維持良好生活習慣，像是適度運動促進排汗、少鹽清淡飲食、避免久坐久站等方式外，其實還能透過飲食輔助來幫助代謝。「黑豆水」就是許多女星私下愛喝的養生飲品，像是趙露思、謝欣穎、陳妍希都靠它維持好體態、消除水腫。
還有哪些原因會導致身體濕氣重
杏中醫院長吳亞凡醫師指出，造成體內濕氣重的原因除了氣候影響，更關鍵的是作息與生活習慣。現代人經常熬夜、久坐，運動量不足，也容易因為應酬、聚餐而攝取過多油膩食物、甜食或酒精。這些行為都會讓身體代謝變慢，進而導致濕氣堆積。
若你經常感到疲倦、頭腦昏沉、早上起床覺得身體腫脹、甚至容易便祕或長痘，那很可能是濕氣作祟。
黑豆水的好處
想幫助改善水腫，吳亞凡醫師針對不同體質推薦適合的茶飲，如果你容易感到精神疲勞，或容易掉髮或長白髮的人，就很適合「黑豆水」。
黑豆水有三大功效：補腎氣、消水腫、抗氧化。黑豆富含植物性蛋白質、花青素與異黃酮，能幫助促進代謝、對抗自由基，特別適合長時間用眼、熬夜、容易感到疲倦的人。同時，黑豆也是中醫常用的「補腎食材」，對改善掉髮、白髮問題也有幫助。
黑豆水怎麼煮？
材料： 黑豆100克、水500c.c.
做法：
1.黑豆先洗淨、瀝乾後，用乾鍋小火炒約10分鐘，直到聽見「劈啪」微爆聲、豆皮微裂即可。
2.加入熱水泡約1小時（可省略），再放入電鍋內鍋，加入500c.c.的水，外鍋加1～2杯水。
3.跳起後悶10分鐘即可，撈出黑豆後的湯汁就是黑豆水。
炒過的黑豆能增添香氣，也能讓營養更好釋放；中醫角度來看，炒黑豆屬溫補，能強健腎氣、改善虛寒體質，特別適合在天氣轉涼時飲用。
黑豆水怎麼喝最有效？
一般建議每日飲用量約500毫升，約佔一天總飲水量的三分之一。最佳飲用時間是下午時段，能幫助代謝與消腫；但要避免睡前兩小時飲用，以免夜間頻尿影響睡眠。
你也可以將黑豆水視為日常茶飲，或像趙露思一樣，搭配其他食材泡成養生茶。她最愛的配方是「凍乾無花果＋黑豆＋亞麻籽」，有時也會加入桑椹與黑枸杞，幫助養顏美容、促進循環。
飲用黑豆水的注意事項
雖然黑豆水營養豐富，但「過猶不及」仍要注意。每日不宜喝太多，以免造成腎臟負擔或消化不良。
若是因為慢性腎臟病、心臟疾病、肝臟疾病導致的水腫，就不適合以黑豆水改善。孕婦、腸胃虛弱或易腹脹者也建議先諮詢中醫師再飲用。
此外，可依個人體質調整煮法：
1.炒黑豆水偏溫熱，適合手腳冰冷、代謝慢的人。
2.水煮黑豆水偏涼，適合容易上火或體質燥熱者。
在氣溫變化、代謝變慢的秋冬，選擇像黑豆水這樣簡單又溫和的飲品，搭配良好作息與運動習慣，不僅能幫助排除多餘水分、減少浮腫感，也讓氣色與精神都更亮眼。
封面圖片來源：IG@rooosyzh09，shutterstock
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
