黑豆純釀薄鹽醬油上市 頭份農會攜手丸莊醬油打造在地好味

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】頭份市農會今天舉辦「黑豆料理好豐味、薄鹽醬油好入胃」活動，為與丸莊醬油合作生產的黑豆純釀薄鹽醬油上市做宣傳。副縣長邱俐俐肯定頭份農會推動農田輪作制度，讓黑豆品質更穩定，形成地方重要農產，也感謝丸莊醬油的合作，讓本縣農產加值，更是品牌深化的里程碑。

頭份市農會理事長徐陳森指出，全縣黑豆栽種面積約300公頃，其中頭份市有50公頃。目前所有的黑豆都交給頭份市農會雜糧產銷班。徐陳森表示，頭份市農會繼與全國知名義美食品合作生產黑豆腦級丸莊醬油合作推出黑豆純釀醬油，都受到消費者青睞，今年再次與丸莊醬油合作推出黑豆純釀薄鹽醬油，歡迎鄉親來頭份農會小舖選購。

農會今天舉辦「黑豆料理好豐味、薄鹽醬油好入胃」活動，發表與丸莊醬油合作生產的「黑豆純釀薄鹽醬油」，地方社區帶來精彩舞蹈熱鬧慶祝，現場還準備了滷肉飯免費品嚐，讓大家感受黑豆薄鹽醬油的風味。

副縣長邱俐俐指出，頭份農會長期推動的輪作制度已看到具體成效。完整的「一期稻、二期黑豆」模式，改善土壤、降低病蟲害、提升生物多樣性，讓黑豆品質穩定，也形成地方重要農產。

邱俐俐表示，今年農會與丸莊醬油合作推出「黑豆無添加薄鹽釀造醬油」，不只是新產品，更是本縣農產加值、品牌深化的里程碑。縣府會持續協助農會在加工、行銷與通路上擴大能量，讓更多消費者看見苗栗農業的質與量。

頭份市農會指出，此次再與丸莊醬油合作，委託釀製專屬於頭份的「黑豆無添加薄鹽釀造醬油（減鹽25%）」，除提升地方農產價值，也為農友帶來收益，以這些優質黑豆釀造出的醬油，無論用來爌肉或炒菜都美味，而且鹽醬油的鹹度較低，更清爽順口，突顯食材原味的同時，又避免調味過重而影響料理本身風味，歡迎鄉親多多選購。