「黑象事件」首腦就是蔡政宜！職棒假球價碼超大方 為何叫雨刷?一文懂

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜被檢方查出，他與中國籍妻子唐斯蓉，涉嫌設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，夫妻涉嫌得手近2億元。橋頭地檢署29日偵結起訴，對蔡求刑10年徒刑。

30日移審法院後，法官諭知蔡政宜3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控。這不是蔡政宜第一次躍上新聞版面，多年前職棒假球簽賭「黑象事件」，蔡政宜就是主謀，險搞垮職棒，被許多球迷恨之入骨。

為何叫「雨刷」?

蔡政宜，52歲，現為嘉義縣議員。早年為地下錢莊的司機，後經營台灣和越南間的牡蠣貿易。原本外號是台語「Sut-á」（鞭子），但在職棒簽賭業界為避免直呼，轉以發音相近的「Hōo-sut-á」稱呼，中文媒體遂以「雨刷仔」代替，本人也因而被稱為「雨刷」，他的組織也被外界稱作「雨刷集團」。

黑象事件

發生於2009年的中華職棒簽賭案，根據檢察機關的調查，地下賭盤負責人蔡政宜涉嫌透過退役職棒球員和現役選手聯絡，以買車、金錢、喝花酒與性招待收買選手打假球，藉以操控比賽，使蔡政宜等人在地下賭盤獲利。

據檢方調查，假球集團收買球員的價碼為先發投手100萬、中繼投手50萬、野手30到50萬、外籍先發投手4萬美元、外籍中繼後援投手2萬美元，連沒上場的球員都可以分紅5萬元。

球員以投出容易打擊的球、故意投出保送、適時暴投、漏接、被三振、打滾地球等方式放水。當時檢調認為，雨刷集團並未對球員使用暴力威脅，多為利誘，且偵查期間配合度高，因此未予重刑，判刑3年8個月入獄。另一名首腦則是台南縣議會議長吳健保，詐欺部分判刑2年3月、得易科罰金，恐嚇部分判刑3年2月，必須坐牢，吳健保去年過世。

出獄投身政治

蔡政宜出獄後，2022年，以無黨籍身分參加第20屆嘉義縣議員選舉，選區為嘉義縣第四選舉區（朴子市、六腳鄉、東石鄉），得票數9496票、得票率16.10%，以第一高票當選。

消息一出，不少球迷紛紛在PTT上「噓爆」，痛罵「超級可悲」、「不噓他對不起棒球」。中職甚至做出回應，強調會以保護球員為優先。

爭議

橋頭地檢署偵辦查出，蔡政宜幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白賭資，4年多來涉洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，蔡政宜在2025年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今。唐姓妻子則早一步出國，也被檢方通緝。

檢察官近日偵結，蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴，全案移審法院，法官諭知雨刷以3000萬元交保，限制住居、限制出境、出海、電子監控。

