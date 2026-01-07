黑豬僅佔市場4％！廚餘禁令衝擊小 大安農會：春節供應無虞

針對黑豬問題，台中大安農會總幹事蔡建宗7日表示，大安肉品市場黑豬拍賣僅場內占4％，所以影響應該不大，至於春節的豬肉需求，將持續跟豬農調配，強調供應市場的豬肉是無虞的。（温予菱攝）

民國115年春節將至，豬肉需求大漲，適逢去年台中市爆發梧棲區非洲豬瘟危機，中央一度下令全台豬隻禁宰、禁運，再加上廚餘禁令上路恐衝擊黑豬市場。對此，台中大安農會總幹事蔡建宗7日表示，大安肉品市場拍賣已恢復到去年的水準，黑豬部分因僅占場內4％，影響應該不大，至於春節的豬肉需求，將持續跟豬農調配，強調供應市場的豬肉是無虞的。

蔡建宗說，自非洲豬瘟疫情重新啟動後，非常感謝中央政策制定與推動，全台豬隻拍賣市場，像是大安肉品市場就配合政策，有秩序的出豬拍賣，截至今天都非常順利，也說明起初重返拍賣時，因為15天禁令，有大豬體重超重及總量管制問題，農業部每周都跟各市場開會，做滾動式檢討，所以價格平均落在90元上下，還在豬農接受水準。

蔡建宗說明，目前大安拍賣情形，已恢復到去年的水準，約1800頭至2000頭之間，也提及昨天豬肉拍賣每公斤平均價格來到86元，比去年降幾元。

針對黑豬問題，蔡建宗表示，大安肉品市場中黑豬拍賣數量大約占4％，所以廚餘禁令上路後，黑豬影響應該不會很大，目前還是正常出豬，並持續跟豬農調配，加上春節快到了，供應市場的豬肉是無虞的，價格也非常平穩。

