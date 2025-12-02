黑豬安心吃料 配合禁廚餘蒸煮政策 彰化養豬業禁用廚

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】中央宣布自2027年起全面禁用廚餘養豬，彰化養豬業者支持政策，但提醒過渡期仍須落實廚餘蒸煮與稽查，防止非洲豬瘟疫情破口。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝今（2）日強調，協會支持這項政策，但在全面禁用前的一年，仍須警戒廚餘地下化，避免有人「便宜行事」造成防疫漏洞。

彰化縣養豬業者配合中央政策，2027年起全面禁用廚餘餵豬，過渡期將加強蒸煮與稽查。（資料照 記者陳雅芳攝）

彰化縣是全台第三大養豬縣，擁有560場養豬場、約76萬頭豬，養豬業對地方農業與經濟具有重要影響。中央非洲豬瘟應變中心昨（1）日宣布，2027年起將全面禁止以廚餘餵養豬隻，此舉為避免疫情再度爆發，確保防疫安全。

彰化養豬協會理事長陳筆輝表示，協會大多數會員支持禁用廚餘政策，認為這對防止非洲豬瘟破口至關重要，但他也提醒，全面禁用前的一年仍可能出現漏洞，「人心難測，總有人想便宜行事」，呼籲在過渡期間落實廚餘蒸煮，並加強稽查力度。

陳筆輝指出，未來若廚餘用於堆肥或其他用途，也必須經蒸煮處理，不能有一絲破口，以保障食品安全與防疫。他提到，黑豬產業是彰化的特色產業，仍可使用植物性及畜禽下腳料，但建議由公部門設置共同蒸煮中心，集中管理、嚴格把關。

縣長王惠美表示，彰化縣一直朝向不以廚餘餵豬的方向努力，這次中央政策明確了全面禁用的時間點，與縣府方向一致。目前，大多數廚餘已運往溪州焚化爐處理，未來縣府將持續擴充黑水虻養殖與堆肥場量能，讓廚餘有安全去化的渠道，同時避免非法傾倒造成環境污染與疫情風險。

王惠美強調，對大型餐飲業的廚餘，縣府將收費送往焚化爐處理，但過渡期間費用會先降低，以鼓勵業者合法處理。她表示，縣府農業處已與仍以廚餘餵豬的33場養豬業者溝通，其中僅兩場表達希望繼續使用廚餘，但在中央政策明確後，縣府與業者均會配合全面禁用。

陳筆輝補充，全面禁用廚餘後，廚餘去化問題仍須妥善規劃，除了焚化處理，透過黑水虻養殖或堆肥製作有機肥，也能增加廚餘利用量，既環保又降低疫情風險。他呼籲，政府與業者應共同建立安全、透明的廚餘處理體系，確保防疫無死角，也讓養豬產業持續穩健發展。