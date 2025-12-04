黑豬產業憂禁廚餘 農業部加速育成適合飼料品種

（中央社記者汪淑芬台北4日電）行政院今天通過養豬政策調整，民國116年起全面禁止使用廚餘。主要用廚餘餵養的黑豬業者擔心未來生存。農業部除了研發黑豬專用飼料，將加速育成適合飼料飼養黑豬品種。

行政院會通過農業部提出「廚餘養豬政策調整」，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並且輔導協助廚餘養豬業者轉型。

農業部統計，目前全台約5400多間養豬場，廚餘養豬420多間，占比不到8%。

目前使用廚餘餵養主要是黑豬產業，業者擔心未來生計受影響。

農業部發布新聞稿，為維護黑豬產業永續發展，後續針對餵養廚餘的黑豬產業，將邀集產學研單位成立專案輔導小組，透過公私協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，以符合黑豬產業的餵養需求。

根據農業部向行政院提出的報告，國內已有黑豬業者使用畜產試驗所育成品系或自行培育，完全用飼料餵養。

另外，畜試所已研發適合大黑豬與土黑豬使用的飼料，大黑豬飼養期可從1年縮短為9個月；土黑豬可從15個月降為13.5個月，且不影響豬肉的肉質與風味。

農業部長陳駿季在行政院記者會上也坦承，黑豬的飼料配方過去豬農不願意用，因為廚餘成本較低，黑豬專用飼料屬於高蛋白，不是一般廚餘的低蛋白，估計黑豬產業改用飼料後，成本會上升。

陳駿季提到，考量到黑豬產業是台灣很有特色的產業，農業部後續會透過品牌行銷，讓黑豬在後端的售價可以支撐，穩定豬農的收益。

李當期是新北市的黑豬業者，他說，目前全台飼養的黑豬約38萬頭，業者都在想對策，因為一定會受影響，如果無法用廚餘而改用飼料後，效果不好或成本提高太多，乾脆就改養白豬。

李當期說，畜試所育成可完全吃飼料的黑豬品種，但短時間內無法量產，對黑豬業者幫助不大，若要能量產，至少也需2到3年。（編輯：管中維）1141204