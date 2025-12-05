黑豬產業轉型 陳駿季：引進快速生長豬種改良

（中央社記者汪淑芬台北5日電）行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬，引起主要以廚餘餵養的黑豬產業擔憂。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，會引進快速生長豬種與台灣在地品種改良，協助黑豬產業轉型。

陳駿季上午出席「第4屆農村領航獎」頒獎典禮，會後接受媒體聯訪。

針對禁用廚餘養豬政策，許多飼養黑豬業者擔心生計受影響，並認為1年轉型期不夠。陳駿季表示，2027年起全面禁用廚餘養豬的時間不可能再延後，農業部會積極輔導黑豬業者轉型，希望面臨轉型壓力時，大家能有更積極的態度面對，不要還沒做就說不可能。

陳駿季指出，黑豬產業目前以廚餘為主要飼料來源，主要是成本低，過去黑豬產業對飼料化的重視度不足，但隨著產業升級的需求，農業部已成立專案小組並利用現有技術，規劃短期合作方案，積極與業者合作，從育種端引進快速生長豬種與台灣在地品種改良。

陳駿季提到，農業部也加強飼料配方研發，並透過品牌差異化，協助業者推動黑豬行銷策略，透過特定品牌拉抬售價，補足前端生產成本提升，保障農民收入穩定。

至於有黑豬業者表達，禁用廚餘後可能改養白豬。陳駿季表示，業者會有自己的利益考量，黑豬與白豬在市場上具明顯區隔，黑豬價格高於白豬，並有其市場特色與優勢，農業部會在1年內導入多項措施協助業者轉型。

農業部統計，目前全台養豬場約5400多場，使用廚餘餵養約有420多場，以桃園市及新北市最多，占比不到8%。業者估計，在養黑豬數約38萬頭，有本土黑豬、大黑豬，還有2024年獲農業部認證的平埔黑豬，這也是第1個民間與政府合作育成並命名的台灣黑豬品種。（編輯：張雅淨）1141205