黑豬肉風味恐變？廚餘禁令倒數 農業部推「特製菜單」保住黑豬口感

[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場日前爆出非洲豬瘟案例，雖疫情控制在單一案場，卻已讓國內防疫神經再度緊繃。為杜絕後患，農業部拍板定案，廚餘養豬將走入歷史，預計2027年元旦起「全面退場」。部長陳駿季今（15）日證實，為協助產業界無痛轉型，已針對習慣食用廚餘的黑豬研發專用飼料配方，並祭出最高每頭3600元的轉型補助，力求在防疫與產業間取得平衡。

農業部自10月22日起已緊急暫停廚餘養豬至年底。陳駿季今日赴立法院經濟委員會進行報告時指出，2027年元旦起將實施「全禁令」，而2026年則定調為過渡緩衝期。在緩衝期間，僅有獲得地方政府許可、且安裝IOAT監視設備的案場，才能有條件使用動物性下腳料或事業廚餘，至於一般家戶的民生廚餘則嚴格禁止。為了鼓勵業者儘早配合，農業部祭出高額誘因，凡是在2026年1月底前完成轉型的豬場，每頭豬隻可獲3600元補助；若拖過期限才轉型，補助金額將腰斬至1800元。

由於本土黑豬長期以廚餘為食，外界憂心改吃飼料恐影響肉質風味。對此，陳駿季強調已成立專案小組，自11月11日至18日密集舉辦9場技術座談會，向農民推廣畜試所研發的替代配方及現有商用飼料，並承諾協助品牌行銷。長遠來看，農業部將持續透過公私協力模式，推動精準客製化輔導，加速優良黑豬品系的選育與保種。在飼料來源方面，則計畫將苗栗現有的集中蒸煮場，轉型為類似日本「ECO FEED」的標準化模式，嚴格檢驗原料與規格，建立安全的廚餘飼料化體系。

針對廚餘流向管理，環境部次長沈志修說明，現階段全台仍有416家領有廚餘使用許可的養豬場，官方已執行8次查核。未來廚餘使用將採「正面表列」嚴格控管。他特別重申，自明年元旦起，凡是垃圾車收運的民生廚餘，一律禁止進入養豬場，部分將轉送掩埋或焚化處理。為消除民眾對環境汙染的疑慮，所有處理廚餘的焚化爐都將增加戴奧辛檢測項目，確保處置過程安全無虞。

外界關切隨著國內廚餘養豬退場，邊境防檢疫力道是否會鬆綁？陳駿季明確回應，自疫情爆發以來，邊境抽檢比例已調升20%，這項高強度防守策略不會改變。未來即便內部養殖模式轉型，外部的邊境檢疫網仍會持續嚴格執行，內外夾攻防堵病毒入侵。

