黑豹冠亞軍將戰甲子園聯隊

羅東高工隊史首闖冠軍戰，30日在新莊棒球場收下亞軍。（中央社）

本報綜合報導

黑豹旗青棒賽冠軍戰昨天湧入破5000名觀眾入場、創歷屆新高，平鎮以4比1擊敗羅工、奪下隊史第8冠；平鎮高中、羅東高工將於12月底與兩支日本甲子園球隊北海道、九州聯隊交手。

羅東高工雖不敵平鎮高中獲得亞軍，但打破從2019年參加黑豹旗以來在32強卡關，創下隊史在黑豹旗最佳成績。

昨天冠軍戰組合隊伍將於12月底迎戰日本甲子園聯隊，上演「黑豹旗vs.甲子園」熱血戲碼。

昨天閉幕典禮上，中華棒協副理事長趙士強出席表示，理事長辜仲諒將邀請兩名日本著名資深教練，於16日來台替黑豹旗教練教育訓練，學習新技術和觀念，黑豹旗冠亞軍也將與日本球隊比賽，不論是教練還是球員，都能進行國際交流。

中信盃台日高中棒球對抗賽將於25日至27日在新莊棒球場舉行，日本由今年夏季甲子園冠軍沖繩尚學王牌投手新垣有絃領軍的「九州聯隊」，及秋季北海道大會優勝隊伍北照高等學校等校組成的「北海道聯隊」出賽，6場賽事免費入場。