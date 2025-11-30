黑豹旗冠軍戰／平鎮高中收隊史第8冠！ 羅東高工奪亞寫黑馬紀錄

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今日（30日）在新莊棒球場舉行冠軍戰，首度叩關的羅東高工對決強權平鎮高中，雙方上演激烈拉鋸戰，不過平鎮靠著關鍵安打得分與好投壓制，終場4：1收下隊史第8座冠軍金盃。

兩校前2局都無法突破對方投手，不過第三局平鎮靠著第四棒邱聖安的安打率先破蛋，高宥軒再補上安打再下兩城。羅東高工雖然在四局上靠著楊家源的安打追回一分，不過平鎮下半局再用強迫取分添加保險分，最終就以4：1擊敗本屆大黑馬羅東高工。

而羅東高工首次闖進黑豹旗決賽拿下亞軍，創下隊史紀錄，球場也湧入超過5000名觀眾，其中也有許多宜蘭鄉親到場支持。

平鎮高中奪冠軍、羅東高工封亞軍。圖／棒協提供

獎項部分，平鎮高中的高宥軒貢獻2打點，拿下MVP，曾乙喆6成36打擊率收下打擊獎，羅東高工郭靖源則以0自責分率，抱回投手獎。

黑豹旗獎項： 【團體獎】 冠軍 平鎮高中 亞軍 羅東高工 季軍 高苑工商 失分率 0.250 殿軍 臺東體中 失分率 0.618 第五名 大溪高中 失分率 0.071 第六名 鶯歌工商 失分率 0.125 第七名 美和高中 失分率 0.370 第八名 彰藝高中 失分率 0.516 【最佳十人獎】 最佳投手獎 平鎮高中 蔡辰瀧

最佳捕手獎 羅東高工 邱昱承

最佳一壘手 平鎮高中 巫宏威

最佳二壘手 高苑工商 金再恩

最佳三壘手 羅工高工 李信謙

最佳游擊手 平鎮高中 邱聖安

最佳外野手 高苑工商 羅暐捷、臺東體中 林宗賓、羅東高工 溫以恩

最佳指定打擊 平鎮高中 曾乙喆 【個人獎】 打擊獎 平鎮高中 曾乙喆 打擊率：0.636

打點獎 高苑工商 洪祈恩 8點

全壘打獎 成大南工 黃宇揚 2支

投手獎 羅東高工 郭靖源 自責分率0.000

最有價值球員獎 平鎮高中 高宥軒

最佳教練獎 平鎮高中 吳柏宏 【潛力獎】 金門縣金門農工、桃園市武陵高中、屏東縣潮州高中、高雄市中山工商

