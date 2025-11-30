台視新聞網

黑豹旗冠軍戰／平鎮高中收隊史第8冠！ 羅東高工奪亞寫黑馬紀錄

台視新聞網

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今日（30日）在新莊棒球場舉行冠軍戰，首度叩關的羅東高工對決強權平鎮高中，雙方上演激烈拉鋸戰，不過平鎮靠著關鍵安打得分與好投壓制，終場4：1收下隊史第8座冠軍金盃。

兩校前2局都無法突破對方投手，不過第三局平鎮靠著第四棒邱聖安的安打率先破蛋，高宥軒再補上安打再下兩城。羅東高工雖然在四局上靠著楊家源的安打追回一分，不過平鎮下半局再用強迫取分添加保險分，最終就以4：1擊敗本屆大黑馬羅東高工。

廣告

而羅東高工首次闖進黑豹旗決賽拿下亞軍，創下隊史紀錄，球場也湧入超過5000名觀眾，其中也有許多宜蘭鄉親到場支持。

平鎮高中奪冠軍、羅東高工封亞軍。圖／棒協提供

獎項部分，平鎮高中的高宥軒貢獻2打點，拿下MVP，曾乙喆6成36打擊率收下打擊獎，羅東高工郭靖源則以0自責分率，抱回投手獎。

黑豹旗獎項：

【團體獎】

冠軍   平鎮高中

亞軍   羅東高工

季軍   高苑工商 失分率 0.250

殿軍   臺東體中 失分率 0.618

第五名 大溪高中 失分率 0.071

第六名 鶯歌工商 失分率 0.125

第七名 美和高中 失分率 0.370

第八名 彰藝高中 失分率 0.516

【最佳十人獎】

  • 最佳投手獎 平鎮高中 蔡辰瀧

  • 最佳捕手獎 羅東高工 邱昱承

  • 最佳一壘手 平鎮高中 巫宏威

  • 最佳二壘手 高苑工商 金再恩

  • 最佳三壘手 羅工高工 李信謙

  • 最佳游擊手 平鎮高中 邱聖安

  • 最佳外野手 高苑工商 羅暐捷、臺東體中 林宗賓、羅東高工 溫以恩

  • 最佳指定打擊 平鎮高中 曾乙喆

【個人獎】

  • 打擊獎   平鎮高中 曾乙喆 打擊率：0.636

  • 打點獎   高苑工商 洪祈恩 8點

  • 全壘打獎 成大南工 黃宇揚 2支

  • 投手獎   羅東高工 郭靖源 自責分率0.000

  • 最有價值球員獎 平鎮高中 高宥軒

  • 最佳教練獎  平鎮高中 吳柏宏

【潛力獎】

金門縣金門農工、桃園市武陵高中、屏東縣潮州高中、高雄市中山工商

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

其他人也在看

冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄

冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄

亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間

自由時報 ・ 21 小時前
MLB／先發輪值爆滿！專家曝道奇恐犧牲葛拉斯諾　當交易籌碼補外野牛棚

MLB／先發輪值爆滿！專家曝道奇恐犧牲葛拉斯諾　當交易籌碼補外野牛棚

今年成功完成連霸的道奇，休賽季仍傳出將積極補強，近期有不少大聯盟內部人士透露，由於道奇先發輪值已經相當完整，不排除用強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）當作交易籌碼，來補足球隊弱項外野和牛棚。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
WBC／羅伯茲不想日本三本柱參賽原因曝　無奈管不了大谷翔平、山本由伸

WBC／羅伯茲不想日本三本柱參賽原因曝　無奈管不了大谷翔平、山本由伸

世界棒球經典賽WBC將在明年3月展開，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前接受日媒《體育報知》專訪，自曝不希望「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希參賽。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說

中職》徐基麟紀律問題遭戰力外 彭政閔有話要說

中信兄弟以個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊為由，將徐基麟放在60人名單外以示警惕，二軍教頭彭政閔今對此語重心長，希望徐基麟好好跟「美美」鄭浩均學習。徐基麟跟鄭浩均有不少共通點，都是2022年選秀加入兄弟，「美美」是第1指名，徐基麟是第2指名，兩人都在加入中信後動過手肘韌帶置換手術。而鄭浩均已

自由時報 ・ 1 天前
冬盟》中職聯隊史上第1次　富邦潘奕誠先發僅1局49球掉7分退場

冬盟》中職聯隊史上第1次　富邦潘奕誠先發僅1局49球掉7分退場

冬季聯盟台灣海洋30日澄清湖球場午場開賽先馳得點，下半局迅速陷入苦戰，富邦悍將25歲投手潘奕誠先發只投1局49球掉7分皆責失退場，這是中職聯隊出戰AWB史上首次單一投手登板1局最多用球數，海洋大幅落後。

TSNA ・ 3 小時前

MLB》高薪低效！美媒盤點「最糟長約」2日籍球星上榜

美媒《Bleacher Report》29日公布2026年大聯盟「最糟長約」前10名，其中兩位日籍球星上榜，分別是教士隊達比修有（第3名）與紅襪隊吉田正尚（第6名），引發球迷關注。

中時新聞網 ・ 21 小時前
網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演　本尊回應了

網喊《絕勝》選角「不像」點名找蔡其昌演　本尊回應了

即時中心／温芸萱、魏熙芸報導以「2024年世界棒球十二強賽」為藍本的電影《絕勝》昨（27）日公布選角。演員穿上台灣隊球衣的劇照曝光後引發熱議，許多網友直呼「不像」、「有點《全民大悶鍋》味道」、「不如找會長演」。對此，中職會長蔡其昌今（28）日表示，企業投資棒球電影本來就是好事，選角像不像並非重點，能引起話題與討論就是推廣棒球的助力。他也笑稱若找他演，票房恐怕會「比預期差很多」。

民視 ・ 2 天前

MLB》感覺大谷翔平打擊有點迷失方向　Roberts：揮了很多壞球

洛杉磯道奇球星大谷翔平本季在重回投手丘，進行投球復健的同時，打擊上依舊繳出好成績。不過他偶爾也會出現明顯的低潮，對此道奇總教練Dave Roberts表示，他確實覺得大谷翔平有時在打擊上似乎有點迷失方向。

TSNA ・ 10 小時前
中職》台鋼雄鷹網羅賴智垣、劉時豪 為新賽季補強投捕戰力

中職》台鋼雄鷹網羅賴智垣、劉時豪 為新賽季補強投捕戰力

中華職棒在28日公布60人契約保留名單後，台鋼雄鷹率先開出補強的第一槍，台鋼球團今日（30日）宣布與前富邦悍將投手賴智垣與前味全龍捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力，為備戰2026賽季補強球隊戰力。

Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
MLB》前道奇球員評阮棟大爛約：他是全聯盟被誤解最深的人

MLB》前道奇球員評阮棟大爛約：他是全聯盟被誤解最深的人

大谷翔平的前隊友安森尼阮棟（Anthony Rendon）預計明年結束後退役，還傳出天使要買斷他最後一季，他其實從2024年球季之後就沒再上場打球。阮棟的7年2.45億美元肥約（新台幣76.8億）很長一段時間都將被視為聯盟投報率倒數幾名的爛約。

中時新聞網 ・ 1 天前
中職》台鋼雄鷹火速補強 確定網羅1投1捕！

中職》台鋼雄鷹火速補強 確定網羅1投1捕！

台鋼雄鷹持續補強戰力，備戰2026球季，11月21日驚喜宣布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，28日在各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今（30）天再與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識，厚實投捕戰力。投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1

自由時報 ・ 4 小時前
經典賽》林子偉參戰WBC有意願 但身體復原狀況為關鍵因素

經典賽》林子偉參戰WBC有意願 但身體復原狀況為關鍵因素

樂天桃猿林子偉在中職36年台灣大賽表現出色，是幫助桃猿奪得冠軍的重要功臣之一，被問及對於將進行的2026年第六屆世界棒球經典賽的想法，林子偉坦言有收到中華隊的詢問，但必須看身體恢復程度，才能確認是否再披國家隊戰袍。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
統一獅》12強台灣隊長陳傑憲接受日媒專訪！　「現在要去夜市有點難了」

統一獅》12強台灣隊長陳傑憲接受日媒專訪！　「現在要去夜市有點難了」

中職統一獅隊，以及去年12強擊敗日本奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，接受日媒《Full Count》專訪，他提到自己拿到世界冠軍後的心情，並且爆紅，現在上街都要戴口罩，還不能拿下來怕被認出，「去夜市也有點難了」的尷尬心情。

TSNA ・ 1 天前
誤會一場！我們對他沒興趣　巨人隊沒想簽今井達也多支球隊還是搶著要

誤會一場！我們對他沒興趣　巨人隊沒想簽今井達也多支球隊還是搶著要

體育中心／王人瑞報導幾天前才有記者爆料舊金山巨人，對日籍投手今井達也最有興趣，現在立刻遭到打臉！巨人球團表示，沒有意願追求這樣高身價的投手，他的入札談判期限將在2026年1月2日下午5點（美東時間）截止。

FTV Sports ・ 5 小時前
日職/軟銀搶3億搶「台灣至寶」徐若熙　 日媒曝還有備案

日職/軟銀搶3億搶「台灣至寶」徐若熙　 日媒曝還有備案

味全龍25歲王牌投手徐若熙申請海外移籍制度後，日本職棒軟銀鷹隊端出3年總額約15億日圓（約3億元台幣）的大型合約，成功取得交涉權，日媒分析，對於將補強先發視為最大課題的軟銀而言，能讓「台灣至寶」點頭談判，確實完成最重要的一步。

中天新聞網 ・ 3 小時前

中職》奪冠後爆紅！日媒專訪12強隊長陳傑憲 曝生活大改變

中華隊去年在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下首座一級國際賽冠軍，精彩的旅程仍令球迷歷歷在目。正值一周年之際，日媒《Full-Count》特別專訪「台灣隊長」陳傑憲，回顧這段築夢歷程及冠軍帶來的生活變化。

中時新聞網 ・ 22 小時前
中職》第二指名徐基麟不在保留名單　兄弟：財務及紀律有問題

中職》第二指名徐基麟不在保留名單　兄弟：財務及紀律有問題

【劉峻誠／台北報導】中信兄弟公布新球季60人契約保留名單，共12人未入列，其中包含2022年第二指名的投手徐基麟，成為名單中最受關注的名字。球團也對外說明，徐基麟因個人財務與生活紀律問題影響球隊，決定將他放在名單外，以示警惕。兄弟本次共有林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、胡孟智、黃鈞聲、馬鋼、蘇緯達與林書逸 12 名球員不在保留名單內。球團表示，名單外球員「一定會有人再簽回」，最終釋出與續簽仍會再討論，同時也將以補強投手為主，評估其他球隊的名單外戰力。其中最受矚目的徐基麟，今年仍在右肘韌帶重建手術（TJ）後復健，他為兄弟 2022 年季中選秀第二指名，去年曾以先發身分投出 7 場、4 勝 2 敗、防禦率 3.34 的亮眼成績，但本季未能上場。儘管此時被放入名單外，他與球團仍有一年合約。兄弟強調，此舉同時具有警示效果，也開放徐基麟與其他球隊接觸，「若沒有加入其他球隊，兄弟會持續履行剩餘的一年合約。」換言之，若他被其他球隊網羅，兄弟等同放棄這一年合約；若無人接觸，他仍將回到兄弟體系。球團對外說明：「徐基麟因個人財務因素與生活紀律問題影響到球隊，因此做出將他放在60人名

麗台運動報 ・ 1 天前
中職》徐若熙下一步旅日？日媒曝光：「日職軟銀鷹祭出3年15億日圓大合約網羅」

中職》徐若熙下一步旅日？日媒曝光：「日職軟銀鷹祭出3年15億日圓大合約網羅」

味全龍徐若熙2025年10月底行使旅外球員權利，在經過1個月後，11月29日傳出好消息，經日本媒體《日刊體育》報導，日本職棒福岡軟銀鷹開出3年總額15億日圓（約新台幣3億）大合約網羅徐若熙，若最終順利成行，徐若熙將是繼曹竣崵、林英傑、林恩宇、吳偲佑、古林睿煬後是第6位從中職「旅日」的投手。

Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
統一獅10年簽約！陳傑憲揭心路歷程：不想辜負「職業選手」4個字

統一獅10年簽約！陳傑憲揭心路歷程：不想辜負「職業選手」4個字

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的隊長、核心外野手陳傑憲，全面的「打、跑、守」能力聞名，更於2024年世界棒球12強賽中，以隊長身分帶領中華隊奪得隊史首冠，並以超高打擊率榮膺賽會最有價值球員（MVP）。陳傑憲於《突破極限的信念「陳傑憲」》一書中，揭露棒球啟蒙以及進入職棒的心路歷程。以下為原書摘文：

優活健康網 ・ 7 小時前
台鋼雄鷹》劉時豪是開心果、賴智垣個性佳！　洪總：我也是剛剛才知道

台鋼雄鷹》劉時豪是開心果、賴智垣個性佳！　洪總：我也是剛剛才知道

中職台鋼雄鷹今天宣布簽下味全龍隊劉時豪、富邦悍將保留名單外球員賴智垣，僅用了2天時間就完成合約，總教練洪一中說：「我也是剛剛才知道，不過捕手本來就是我們很希望補強的一環，劉時豪是開心果，賴智垣個性也很好。」

TSNA ・ 4 小時前