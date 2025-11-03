黑豹旗進入複賽階段 64強戰火11月8日點燃
第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽於10月26日開始舉行預賽，經過連日激戰，64強名單正式出爐，大賽進入白熱化階段，複賽將於11月8日正式開打。首日賽程安排在新北三重棒球場與高雄立德棒球場展開，包含穀保家商、平鎮高中、南英商工、嘉義高中等各校球隊皆將於首日登場，繼續展開下一輪的門票競爭。
去年由穀保家商擊敗衛冕軍平鎮高中取得第12屆冠軍，今年穀保家商，將作為第一種子，在11月8日迎來挑戰衛冕的首戰。另外自黑豹旗舉辦以來，拿過最多冠軍的平鎮高中，也會帶著去年落敗的悔恨，在今年繼續為學校爭奪冠軍。其他還有以南部木棒強權為美名的南英商工、嘉義高中等學校，都是長年穩定晉級複賽的優秀球隊。這些強校在賽程安排下，皆被視為焦點球隊、將於在複賽開賽首日就展開冠軍賽門票的角逐。
黑豹旗棒球大賽是全國高中最大的棒球聯賽，本屆共有63隊混合組與1隊女子組共同競爭冠軍獎牌。複賽賽制採7局、單淘汰、突破僵局制，每場比賽須賽出勝負。若在正規賽7局仍未分勝，則會進入到8局後的延長局，每半局攻方從無人出局、一二壘有人開始進攻，打序則接續第七局結束後的棒次開始。
根據賽程表，複賽將從11月8日至11月29日進行，採單淘汰制，勝隊將一路挺進至8強、4強，最終於11月30日迎來冠軍戰。
