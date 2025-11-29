黑豹旗青棒決戰 平鎮擊退羅工奪隊史第8冠

記者張翔程／綜合報導

第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（30）日進行冠軍戰，平鎮高中靠著第三局攻下3分大局奠定勝基，終場以4比1擊敗羅東高工，拿下隊史第8座黑豹旗冠軍，也是近5屆的第3冠。

平鎮在第三局展開致勝攻勢，吳柏承先獲得四壞保送，顏鉑勛犧牲觸擊推進，二出局後邱聖安敲出突破僵局的1分打點安打，高宥軒補上關鍵安打，一棒打回2分，平鎮領先擴大至3比0。

羅東高工雖然落後，並未輕易認輸，第四局陳彥辰敲出二壘安打，楊家源再揮二壘安打追回1分，可惜後續攻勢受制平鎮投手與守備演出，無法再有效突破封鎖，下半局還被平鎮再攻下1分保險分，最終由平鎮抱回冠軍。

平鎮高中拿下隊史第8座黑豹旗冠軍。（中信盃黑豹旗提供）