黑豹旗青棒賽 平鎮高中與羅東高工明日爭冠

記者張翔程／綜合報導

第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（29）日進行4強賽，平鎮高中靠先發投手蔡辰瀧7局完封好投，終場以1比0擊退高苑工商，連續3屆晉級冠軍戰；羅東高工一度落後5分，但後面一路苦追，最後以11比8扳倒臺東體中，隊史首度打進冠軍戰。

平鎮跟高苑再次狹路相逢，平鎮高中開賽就搶下1分，高苑工商在第二局一度有機會扳平，但還是被蔡辰瀧化解危機，最後蔡辰瀧完投7局，用79球飆出9次三振，封鎖綠色怪物打線，演出完封助平鎮拿下冠軍戰門票。

臺東體中開賽以2比0先馳得點，第二局再添3分擴大領先，羅東高工則從下半局開始追分，第四局反以8比6超前，臺東體中雖在第六局追平失分，但下半局羅東高工攻勢再起，一口氣攻下3分，最終守住勝利挺進冠軍戰。

平鎮高中先發投手蔡辰瀧演出7局完封好投。（中信盃黑豹旗提供）

羅東高工隊史首度挺進冠軍戰。（中信盃黑豹旗提供）