黑豹旗青棒賽8強賽 羅工、東體晉4強

記者張翔程／綜合報導

第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（28）日進行最後2場8強賽，羅東高工終場以4比2擊退美和高中，隊史首度闖進4強；臺東體中則以1比0險勝大溪高中，隊史第2度挺進4強，前次在2021年獲得季軍。

羅東高工與美和高中都是首度晉級8強，美和高中雖在第1局率先破蛋，但羅東高工在第2局靠著失誤拿下3分超前，並且幾次化解美和的攻勢，迫使對手留下殘壘無功而返，順利晉級隊史首次的4強。

臺東體中靠左投曾睿豪演出5局無失分優質先發，加上李彥霆在第5局敲出關鍵三壘安打，張硯程適時補上勝利打點安打，後援投手汪昆峰則是登板2局，順利守成1分差勝果，最終報了去年16強賽遭大溪淘汰的一箭之仇。

羅東高工隊史首度闖進4強。（中信盃黑豹旗提供）

臺東體中隊史第2度挺進4強。（中信盃黑豹旗提供）