黑豹旗青棒賽8強開打 平鎮、高苑率先晉級
記者張翔程／綜合報導
第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（27）日進行前2場8強賽，平鎮高中提前5局以10比0完封彰藝高中，連續13屆闖進4強；高苑工商則以2比1力克鶯歌工商，暌違6年再次重返4強。
平鎮高中與彰藝高中相隔2年在8強賽再度對決，第2局平鎮靠著彰藝不穩，加上安打攻，一口氣攻得下5分，第3局再繼續補刀灌進4分，快速拉開領先差距，最終提前5局收下4門票。
8強賽第2戰，鶯歌工商雖然先馳得點，但高苑工商在第3局靠許書誠滿壘時敲出2分打點的關鍵安打，一舉超前比分，鶯歌雖然最後一局攻上三壘，可惜沒能回到本壘扳平失分，最後由高苑工商帶走勝利。
平鎮高中連續13屆闖進4強。（中信盃黑豹旗提供）
高苑工商暌違6年重返4強。（中信盃黑豹旗提供）
