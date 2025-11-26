黑豹旗青棒賽8強開打 平鎮、高苑率先晉級

體育中心／丁泰祥 報導一個已經快被球迷忘記的大谷翔平前隊友Anthony Rendon，他和天使隊簽下的7年2.45億肥約，被認為是史上最爛的合約之一，因為過去6年來，現年35歲的Rendon經常受傷，只為天使出賽了257場比賽，明年將是他合約的最後一年，傳天使正在和Rendon談提前買斷，擺脫爛約的束縛。

FTV Sports ・ 12 小時前