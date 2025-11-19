黑豹旗》去年冠亞軍16強對決 平鎮高中4:2復仇穀保家商
黑豹旗全國高中棒球大賽今（18）日開打16強賽事，首場比賽就是去年的冠亞軍穀保家商與平鎮高中激戰，這次提前在16強賽對決，也被解讀為冠軍前哨戰。穀保家商在7局上因投手陣出現亂流，連續的保送加上暴投，遭到平鎮高中逆轉，最後由平鎮高中以4:2擊敗穀保家商，搶下8強門票。
過去，平鎮高中在黑豹旗拿下7次冠軍，穀保家商則拿下4次，兩強包辦過去12屆黑豹旗賽的11次的冠軍，因此今天這場賽事也吸引不少球迷關注。雙方在賽前也都對晉級有非常大壓力，兩隊去年在冠軍戰上交手，當時由穀保拿下勝利奪得冠軍，而這次平鎮最終以4:2擊敗穀保，復仇成功。
今日強強對決，一開局，就形成雙方投手陣對決，一直到5局下半，穀保家商憑藉對手的暴投與投手犯規，連續取下兩分，率先取得領先。可惜卻在七局上卻失守，在已經取得兩出局的情況下，穀保換投後，還是一直出現保送、暴投，接連換了3名投手，都沒能抓下出局數。最後無奈遭平鎮逆轉戰局，止步16強，終結穀保在黑豹旗連續12屆都打入8強紀錄。
平鎮開局後雖持續進攻，卻一直攻克不下，直到七局上，先藉著中心打者劉桓宇擊出適時安打，拿回1分，展開反攻，最後逆轉勝。賽後，平鎮高中總教練吳柏宏說：「他在三級棒球（少棒、青少棒、青棒）都是中心棒次，雖然轉打木棒沒有太多時間讓他適應，但他一直很勇於面對投手，之前在巨人盃時也擊出過再見安打。所以這次也把他排在中心棒次。」
吳柏宏笑說，在面對關鍵時刻時，有提點球員，「這是老天爺給我們的機會，要把握住。」教練團也一直提醒球員要放輕鬆、專注於每次打局。表現搶眼的，除了劉桓宇外，曾乙喆也深受好評。吳柏宏表示：「第7局開局的時候，他馬上安打，我覺得難免會給對方一點壓力。」
慘遭淘汰的穀保家商，本場比賽出現11次四壞保送，其中有5次就發生在七局上，穀保家商總教練楊孝承賽後表示：「這次的換投策略其實都有在預期之內，但對於擁有U18經驗的選手張以安，在7局出現的亂流也有點嚇到，因為我們其實原本就是預設好，他會是在7局換上投手丘的人選，可能是他給自己的壓力太大了。」
其他人也在看
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
中職／「潛水艇」張喜凱遭台鋼雄鷹釋出！ 傳中國CPB名單的他也不續約
台鋼雄鷹19日公布不續約選手名單，總共5位選手包括「潛水艇」張喜凱，還有旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸，還有日前傳出在中國CPB聯賽的台灣自由球員名單中的巴奇達魯．妮卡兒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 1 天前
曹錦輝、林益全爆加入中國棒球聯賽！2人「有意願」 已在台參加測試會
中國棒球聯賽CPB即將在2026年正式開打，日前網路上謠傳有上海兄弟一隊，且隊徽和中信兄弟相似，對此，亞洲棒球總會也發出聲明闢謠並無上海兄弟隊。不過CPB聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網路體育媒體報導，前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅「神全」林益全有望西進。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB休季首樁重磅交易！36轟重砲手加盟金鶯 天使拿回潛力右投
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年休賽季首樁大交易出爐！據外媒報導，洛杉磯天使、巴爾的摩金鶯稍早完成交易案，天使隊取得26歲先發右投羅瑞格茲（Grayson Rodriguez）、金鶯隊則拿回本季敲36轟的外野重砲手瓦德（Taylor Ward）。雙方球團評估，這可能是一樁各取所需的交易，天使拿回較年輕、可充實輪值戰力的高潛力投手；金鶯則試圖填補，今年賽季表現較為弱勢的外野火力。FTV Sports ・ 5 小時前
合約還沒走完大都會不想要了？傳千賀滉大已被擺上貨架
體育中心／丁泰祥 報導國聯東豪門大都會隊，雖然花錢不手軟，但今年賽季仍是無緣季後賽黯然結束，休賽季將重建先發投手陣容，根據知名ESPN記者Jeff Passan的消息，大都會已經準備要放棄其中一位重金簽來的投手，而且是很願意交易，就是來自日本的右投千賀滉大。FTV Sports ・ 6 小時前
MLB／4人接受合格報價！創史上最多 今永昇太、洋基34轟野手都入列
月初有13位休賽季即將進入自由市場的選手收到母隊的合格報價，19日有4位宣布重返母隊，包括葛林斯欽（Trent Grisham）和今永昇太等人創下聯盟新高，這也代表著另外9人確定成為自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
中職/樂天桃猿被窮養 母企業前三季就大虧304億
中職樂天桃猿近期爆出「窮養」爭議，從球隊伙食條件不佳、二軍宿舍環境差，到奪冠後竟不續約總教練古久保健二，引發球迷和球員不滿，如今有日本媒體就報導，其實樂天集團的財報，光是今年前三季就虧損新台幣304億元。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》LeBron大讚Curry 拿大谷翔平相比
洛杉磯湖人球星LeBron James在他與Steve Nash主持的最新1集podcast節目中，大讚金州勇士球星Stephen Curry進攻上的威脅性，還拿出MLB球星大谷翔平的投打二刀流表現相比。TSNA ・ 8 小時前
MLB》山本由伸奪世界大賽MVP獲前輩致敬 Hershiser：「這就是道奇家庭的傳承！」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇日籍投手山本由伸在世界大賽球隊陷入絕境之際挺身而出，用好投幫助球隊完成連霸。而道奇傳奇投手Orel Hershiser為了向後輩精采表現表示敬意，不僅在奪冠頒獎典禮中穿上他的球衣，並送了他一份象徵傳承意義的簽名球衣。Hershiser說：「這就是道奇家庭的傳承！」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
韓國隊主帥直言需要老將！韓媒曝「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC？
體育中心／徐暐喆報導2026WBC世界棒球經典賽將於明年三月登場，上周末剛結束的日韓交流賽，韓國隊總教練柳志炫表示，球隊明年需要經驗豐富的老將，也讓《韓聯社》推測「台灣殺手」柳賢振有望參加WBC。FTV Sports ・ 1 天前
中職》林安可旅外入札 由埼玉西武獅取得議約權
中華職棒統一獅外野手林安可，在本季球季結束後行使旅外球員資格，而今天（17日）統一獅球團也宣布，林安可確定進行旅外入札程序，由日本職棒埼玉西武獅球隊取得議約權、議約期為1個月。Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
棒球》傳出赴中國CPB發展 林益全團隊：不排除任何可能性
中國棒球城市聯賽（CPB）訂明年1月開打，目前包括林益全在內的台灣球員將前往發展的傳聞甚囂塵上，對此林益全團隊今天回應，不排除任何可能性，目前仍在評估中。新成立的中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB），宗旨在2028年實現中國棒球職業化的目標，初期預計自由時報 ・ 1 天前
MLB／看上34轟外野手卻回洋基 道奇改搶自由市場最強2咖！想簽回前MVP
大聯盟19日公布接受母隊合格報價的名單，原本對爭取葛林斯欽（Trent Grisham）有興趣的道奇，但他在確定重返洋基後，外媒指出衛冕軍將繼續把目光投向補強外野手，包括自由市場最搶手的塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
中職》統一獅教練團大變動 高志綱轉任總監兼統籌教練、潘威倫擔任投手教練、胡金龍接任一軍助理打擊教練
中華職棒統一獅11月17日公布教練團異動。原首席教練高志綱將轉任一、二軍統籌教練，其職位由郭俊佑接任。投手教練部分，由潘威倫與外籍教練霍斯曼（Vince Horsman）共同擔綱。一軍打擊教練馬修爾（Justin Mashore）確定續任；至於日籍守備教練玉木朋孝則不再續約。而胡金龍接任一軍助理打擊教練。Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
旅美球員》3A轟生涯新高14全壘打 李灝宇進老虎40人名單
底特律老虎今天宣布，今天將5名小聯盟新秀放進40人名單中保護，其中包括22歲的台灣好手李灝宇。TSNA ・ 10 小時前
MLB/一個季後賽漲粉百萬 山本由伸IG追蹤數超越洋基賈吉
洛杉磯道奇日籍投手山本由伸在今年季後賽表現亮眼，也讓他成為社交媒體的寵兒，如今有網友就發現，他的IG追蹤人數，在季後賽開打前、結束後，竟然多出整整一倍，目前追蹤數更是超越紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）。中天新聞網 ・ 1 天前
徵召大谷翔平和山本由伸打經典賽！日本監督透露最新進度
體育中心／綜合報導力圖衛冕世界棒球經典賽冠軍的日本隊，現在正在和大聯盟各隊徵召好手，要組成最強國家隊。監督井端弘和在接受訪問時表示，「目前處於等待回覆的狀態，希望能儘早收到答覆。」FTV Sports ・ 2 天前