黑豹旗》去年冠亞軍16強對決 平鎮高中4:2復仇穀保家商

黑豹旗全國高中棒球大賽今（18）日開打16強賽事，首場比賽就是去年的冠亞軍穀保家商與平鎮高中激戰，這次提前在16強賽對決，也被解讀為冠軍前哨戰。穀保家商在7局上因投手陣出現亂流，連續的保送加上暴投，遭到平鎮高中逆轉，最後由平鎮高中以4:2擊敗穀保家商，搶下8強門票。



過去，平鎮高中在黑豹旗拿下7次冠軍，穀保家商則拿下4次，兩強包辦過去12屆黑豹旗賽的11次的冠軍，因此今天這場賽事也吸引不少球迷關注。雙方在賽前也都對晉級有非常大壓力，兩隊去年在冠軍戰上交手，當時由穀保拿下勝利奪得冠軍，而這次平鎮最終以4:2擊敗穀保，復仇成功。



今日強強對決，一開局，就形成雙方投手陣對決，一直到5局下半，穀保家商憑藉對手的暴投與投手犯規，連續取下兩分，率先取得領先。可惜卻在七局上卻失守，在已經取得兩出局的情況下，穀保換投後，還是一直出現保送、暴投，接連換了3名投手，都沒能抓下出局數。最後無奈遭平鎮逆轉戰局，止步16強，終結穀保在黑豹旗連續12屆都打入8強紀錄。



平鎮開局後雖持續進攻，卻一直攻克不下，直到七局上，先藉著中心打者劉桓宇擊出適時安打，拿回1分，展開反攻，最後逆轉勝。賽後，平鎮高中總教練吳柏宏說：「他在三級棒球（少棒、青少棒、青棒）都是中心棒次，雖然轉打木棒沒有太多時間讓他適應，但他一直很勇於面對投手，之前在巨人盃時也擊出過再見安打。所以這次也把他排在中心棒次。」



吳柏宏笑說，在面對關鍵時刻時，有提點球員，「這是老天爺給我們的機會，要把握住。」教練團也一直提醒球員要放輕鬆、專注於每次打局。表現搶眼的，除了劉桓宇外，曾乙喆也深受好評。吳柏宏表示：「第7局開局的時候，他馬上安打，我覺得難免會給對方一點壓力。」



慘遭淘汰的穀保家商，本場比賽出現11次四壞保送，其中有5次就發生在七局上，穀保家商總教練楊孝承賽後表示：「這次的換投策略其實都有在預期之內，但對於擁有U18經驗的選手張以安，在7局出現的亂流也有點嚇到，因為我們其實原本就是預設好，他會是在7局換上投手丘的人選，可能是他給自己的壓力太大了。」