黑豹旗》平鎮高中再展霸氣 奪下第八冠

今（2025）年第13屆黑豹旗全國高中棒球大賽在11月30日在新莊棒球場圓滿落幕。傳統強權平鎮高中在冠軍戰中以 4：1 擊敗本屆最大黑馬羅東高工，成功奪下隊史第八座冠軍，持續穩坐高中棒球霸主地位。

這場比賽不僅展現了平鎮的深厚底蘊，羅東高工身為本屆最大黑馬，一路打進冠軍戰，最後雖然敗給平鎮高中，卻讓球迷們再次見證了青棒的無限可能。

吳丞顥伍識均 聯手壓制

平鎮高中在冠軍戰展現強大攻擊火力與穩定投手群。第三局下半，靠著保送與安打連續串聯，單局灌進三分，奠定勝基；最終以 4：1 鎖定勝利。投手方面，王牌吳丞顥與伍識均輪番壓制，成功守住比賽，奪下本屆黑豹旗冠軍。

賽後，平鎮高中總教練吳柏宏開心地表示：「我們只是把該做的做好，靠自己的能力把冠軍拿回來，這樣拿下的冠軍才值得肯定。」

平鎮高中今年在複賽時，提前在16強就遇到過去最大對手穀保家商，成功一報去年總冠軍之仇，最後也拿下隊史第8冠。

羅東高工爆冷門 闖進冠亞賽

在冠軍戰落敗的羅東高工，一路挺進決賽的過程，堪稱傳奇。四強戰中，他們以 11：8 爆冷門，擊敗台東體中，首度闖進冠軍戰，成為本屆最大驚喜。

在冠軍戰第四局上半，羅東高工突破平鎮王牌投手吳丞顥，攻下1分，展現不屈精神。雖然最終未能奪冠，但球員們的表現已超越外界期待，寫下校史新頁。