黑豹旗》平鎮10:0「扣倒」彰藝 高苑睽違六年再度闖4強

中信盃黑豹旗今（27）日進行八強賽，傳統強權全面展現實力。平鎮高中以火力與投手群壓制力雙線碾壓，提前在五局以10：0大勝彰藝高中，也是隊史「連13屆」拿下四強門票；另一場，高苑工商則在低比分拉鋸戰中，靠著U18世界盃國手許書誠敲出關鍵的兩分打點，最終以2：1險勝鶯歌工商，睽違6年再度挺進4強。

歷經16強提前扳倒奪冠勁旅穀保家商的平鎮高中，今日展現球隊火力，全隊前段局數即不斷串聯安打奠定勝基。高一左投胡冠威先發三局無失分，最終在五局下靠著劉桓宇敲出終結比賽安打，提前「扣倒」彰藝。賽後總教練吳柏宏開心稱讚到胡冠威：「他擁有『大將之風』，上場就是會勇敢跟打者對決。」

另一場焦點戰，高苑工商與鶯歌工商則形成低比分的拉鋸戰，場面緊繃。高苑先發投手吳壬睿主投3.2局失1分，之後由陳昱勛接手後援3.1局無失分，兩人合力封鎖鶯歌攻勢。比賽關鍵出現在三局下，高苑由U18的國手許書誠敲出帶有兩分打點的關鍵二壘安打，一棒逆轉戰局，也成為全場致勝分。鶯歌雖在後半局數多次有人上壘，但始終無法突破高苑守備，最終飲恨落敗。

隨著今日兩場比賽結束，平鎮與高苑將會師準決賽舞台，而接下來11月28日將由羅東高工對戰美和高中、以及大溪高中對戰臺東體中，搶下剩餘兩張的4強門票。