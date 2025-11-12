黑貓偷吃、白貓扛罪！ 王世堅驚爆「AI警示帳戶錯殺5成」

立委王世堅關注，AI警示帳戶錯殺率高達五成。（圖：王世堅臉書）

詐騙猖獗，金融機構導入人工智慧（AI）偵測防詐，卻有愈來愈多民眾遭到誤傷，明明未涉詐騙，帳戶卻遭無預警鎖定凍結，包括提款、轉帳都受限。立委王世堅今（12）日在立法院質詢指出，小額和交易筆數多，就遭AI列為「警示帳戶」，錯判率高達50%，根本是「黑貓偷吃、白貓扛罪」，質疑銀行以此作為排除厭惡的小額帳戶的藉口。金管會承諾，會加速解凍。

金管會主委彭金隆赴立法院財委會，針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告。

立委王世堅表示， 詐騙儀表板顯示台灣每天詐騙金額達4億元，平均一年詐騙金額達千億元以上，銀行投入打詐，加強警示戶管理，方向雖然是對的，但AI錯殺的戶頭高達50% ，這對老人家、小額存款戶、學生族群和零工族群造成很大影響。

王世堅說，金管會資料顯示，2022年全台警示帳戶6.6萬戶，今年初突破15萬戶，民間和網路調查更指出，無端遭凍結戶頭的受害民眾可能達200萬戶，加上幾乎每天都接到民眾陳情，實際數字可能遠高於15萬戶。

彭金隆說明，精準是最重要的，AI準確率一定要改善，未來會做到「分級、分區」加強區分，事前和事後都會通知，錯殺的也會加速解凍。