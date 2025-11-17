黑貓員工盼過年停工返鄉圍爐 工會下月勞資會議將提訴求

貼出「今年過年，我們想回家吃團圓飯。」的長文，工會指出十幾年來肩負任務送達每一份過年禮品，只是如今隨社會型態改變，消費者多數也支持物流應正常休假，多數家庭也選擇連假出遊，使得連假送貨已不具效益，是時候讓員工春節休息與家人團聚。

黑貓宅急便員工表示，「真的效益不高，只是因為便利商店有營業，所以我們還會配送一些低溫包裹，常溫的部分有客人催貨我們才會送。」

工會宣告，正式爭取2026年春節除夕到初三，全面停止營業。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會指出，春節物流的繁盛期多落在過年前，加上近幾年電商多以自有車隊在春節配送，回顧2025春節，傳統物流只剩下黑貓宅急便（統一速達）與宅配通，還有郵局快捷提供服務，若在業界具代表性的黑貓宅急便爭取成功，可望讓其他業者跟進。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志指出，「當然有跟公司先提過，但是都還沒有很正式的在協商會議上面有討論過，那公司當然都是先說，這個會斟酌考量。」

民眾陳先生認為，「過年大家都要回家嘛，所以能休息當然還是休息比較好。」

民眾李小姐表示，「公司如果覺得休假不合理的話，應該要補償他們更多的福利措施，例如說加給或者是補假。」

不少民眾也都支持，貨運從業人員的勞動條件應該要更好，而工會近期將發動投票蒐集民意，也預計在12月初勞資協商會議，正式對資方提出訴求。